董至成赴陸發展受挫 胡瓜嘆當年留不住「勸他做取捨」
民視節目《最強綜藝秀》 今（10）日開放媒體錄影探班，主持人胡瓜、賴慧如等人接受訪問，談到曾在胡瓜身邊主持《綜藝大集合》，後來赴對岸拍戲受挫，又返台發展的董至成，胡瓜勸他要懂得做取捨，不可能台灣、大陸兩邊都兼顧。
記者侯家瑜/台北報導
董至成當年離開主持12年的《綜藝大集合》後，就到對岸發展事業，怎料因信錯人收入不如預期，最後只有拍網路劇，返台後經營水餃副業也沒有起色，於是就加入電商行列，他日前受訪時感嘆：「還是自己的國家，寶島台灣是最好的。」事實上，董至成當時掙扎是否離開節目時，胡瓜有慰留，而網友也認為他當初應該要聽胡瓜的話，才不會在對岸受挫，胡瓜則認為選擇是人生必學課題，「如果要待在大陸就要好好待，不要飛來飛去，目前我沒有看過兩邊跑，事業還很成功的藝人，飛一飛最後都是沒消息。」
此外，胡瓜也提到因為錄影時間難喬，不可能因為一個人，全隊待命配合，「如果要集中在同個星期錄完，工作人員、製作單位遲早會受不了，節目品質也不會好。」至於是否會覺得董至成可惜？胡瓜則說：「那是他的決定，我們沒辦法阻止。」
節目《我愛冰冰Show》前陣子爆出爭議，有著作權團體，對中視追討播放歌曲版權費，胡瓜表示比起在棚內唱歌、跳舞，電視節目現在都傾向走出戶外，「做歌唱節目的人很辛苦，光那個費用就很驚人。」坦言除非政府出來協商，不然版權問題幾乎是無解，「其實政府應該是要出面協調，才可以出面救台灣的綜藝節目，收版費那方跟電視台要取得共識，大家才能做得好。」至於楊繡惠與白冰冰的不合傳言，胡瓜則說私下沒聽楊繡惠提過，所以不太清楚。