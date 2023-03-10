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新二代分享硬筆字書法　透露寫字秘訣

▲羅東成功國小四年級陳昕妤同學現場與新二代分享硬筆字書寫心得。（圖／移民署宜蘭縣服務站提供）
▲羅東成功國小四年級陳昕妤同學現場與新二代分享硬筆字書寫心得。（圖／移民署宜蘭縣服務站提供）

記者賴正琳／綜合報導

移民署北區事務大隊宜蘭縣服務站近日結合宜萱婦幼關懷協會，在該協會第二服務據點「圓二空間」共同舉辦「新住民及其子女硬筆書法研習」，由宜蘭縣內硬筆書法比賽常勝軍陳昕妤小朋友，向來自越南、俄羅斯及南非等國家的新住民朋友們分享書寫心得及如何寫出端正國字的秘訣。

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陳昕妤今年10歲，直到讀完幼兒園以後才舉家來台居住，目前就讀羅東成功國小美術班四年級。昕妤從國小一年級開始，即在宜萱婦幼關懷協會藍光銘老師指導下練就硬筆書法好本領。從108年開始迄今參加宜蘭縣政府語文競賽硬筆書法項目，屢屢獲特優及優等佳績，去(111)年9月更獲得「111學年度宜蘭縣師生硬筆書法比賽小學四年級組第一名」殊榮。

當新住民朋友來台時，須面臨語言、中文字書寫等生活適應課題，尤其是來自非華語系國家的新住民，對於國字閱讀與書寫較為不易。而昕妤藉由這次機會以及課餘時間，教導新住民媽媽們寫字，由基本筆法入門，再依照筆順、書法口訣、字形結構規則、運筆等書寫技巧，讓新住民媽媽們能夠寫出工整的硬筆書法字。昕妤表示：雖然練字的過程較為沉悶冗長，但因此培養她的耐心，也才能靜心寫出漂亮工整的字體，更開心能夠分享學習硬筆書法的心得，希望有更多機會可以跟大家一起寫字。越南新住民黎德河學員表示，感謝移民署安排昕妤同學分享教導新住民書寫硬筆書法，以前只要簽名或填寫表單資料，很多字的筆劃常寫錯，因而感到困擾，也沒信心。如今跟昕妤一起寫字，硬筆字也因此更加工整，以後跟自己孩子一起開心閱讀寫字，也更有信心。

移民署宜蘭縣服務站指出，昕妤同學積極投身公益社會服務，用認真的態度以及精神學習硬筆書法，並且將己身學習及參加硬筆書法比賽經驗分享給新住民朋友及其二代子女們，值得嘉許與肯定。另外，移民署現正推動「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，專案期間自今(112)年2月起至6月30日為止，符合專案對象者得免收容、處最低罰鍰新台幣2千元及不管制來台，呼籲逾期停居留的外來人士於6月底前儘速自行到案，以早日平安返鄉。

▲移民署偕同宜萱婦幼關懷協會一起與新住民及其子女聯合呼籲擴大自行到案專案。（圖／移民署宜蘭縣服務站提供）
▲移民署偕同宜萱婦幼關懷協會一起與新住民及其子女聯合呼籲擴大自行到案專案。（圖／移民署宜蘭縣服務站提供）

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