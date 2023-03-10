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海軍敦睦艦隊今啟航　今、明２天新濱碼頭開放參觀

▲因疫情睽違3年的海軍敦睦遠航訓練支隊今(10)日重啟執行國內環島航行訓練及國外敦睦遠航訓練。（圖／記者郭凱杰攝，2023.03.10)
▲因疫情睽違3年的海軍敦睦遠航訓練支隊今(10)日重啟執行國內環島航行訓練及國外敦睦遠航訓練。（圖／記者郭凱杰攝，2023.03.10)

記者郭凱杰／高雄報導

因疫情睽違3年的海軍敦睦遠航訓練支隊今(10)日重啟執行國內環島航行訓練及國外敦睦遠航訓練，包括磐石、承德及班超3艘艦艇自即日起至27日，將靠泊全台7個港口，開放民眾參觀；今天首場在高雄港舉行，並安排海軍官校樂隊、陸戰隊儀隊及莒拳隊精彩演出， 吸引不少民眾前來排隊參觀。

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▲海軍敦睦訓練支隊首場在高雄港舉行，因邵有機會開放艦艇參觀，今天的開放參觀，也吸引不少民眾前來排隊參觀。（圖／記者郭凱杰攝，2023.03.10)
▲海軍敦睦訓練支隊首場在高雄港舉行，因邵有機會開放艦艇參觀，今天的開放參觀，也吸引不少民眾前來排隊參觀。（圖／記者郭凱杰攝，2023.03.10)
海軍司令梅家樹表示，海軍的大本營在高雄市左營區，海軍在高雄港也有各項設施及港埠，跟高雄密不可分，這幾年大家看見高雄港的進步，不管在整個城市的推廣及海洋的結合，及市府團隊在各項港埠周邊的建設，包括在愛河、旗津、西子灣，因此今日舉行開幕典禮時，其實也是沉浸在美麗的高雄港，所以選擇高雄港為航訓任務的首站。

▲海軍敦睦訓練支隊首場在高雄港舉行，因邵有機會開放艦艇參觀，今天的開放參觀，也吸引不少民眾前來排隊參觀。（圖／記者郭凱杰攝，2023.03.10)
▲海軍敦睦訓練支隊首場在高雄港舉行，因邵有機會開放艦艇參觀，今天的開放參觀，也吸引不少民眾前來排隊參觀。（圖／海軍艦指部提供)
梅家樹也指出後續會停靠台南安平、澎湖馬公、台中、基隆、蘇澳，希望藉由這樣活動，能讓國人更親近海軍、支持國防，3艘艦艇的展示項目，包括國軍武器自製裝備模型以及展出國家進步及各項產業成果，不僅希望是海軍展現，也是綜合國力的展現。

▲海軍敦睦訓練支隊首場在高雄港舉行，因邵有機會開放艦艇參觀，今天的開放參觀，也吸引不少民眾前來排隊參觀。（圖／記者郭凱杰攝，2023.03.10)
▲海軍敦睦訓練支隊首場在高雄港舉行，因邵有機會開放艦艇參觀，今天的開放參觀，也吸引不少民眾前來排隊參觀。（圖／記者郭凱杰攝，2023.03.10)
梅家樹也提及今年敦睦遠航訓練任務除了海軍官校畢業生外也特別將政戰、管理及理工學院等應屆畢業學生那編，希望藉由參加遠航訓練機會，將在校4年所學理論與艦艇實務經驗相結合，為日後擔任海軍軍官奠定良好基礎。

2度參加遠航訓練的磐石軍艦上校艦長吳偉榮表示，對相隔3年再次執行任務，深感光榮。磐石艦上有各項海軍裝備模型、官兵花了1年半時間以樂高積木拼貼完成的成功級巡防艦模型，首次敦睦艦隊上參展的台灣產業外銷區成果展式、屢次在國際比賽奪冠的電競展示區等。

▲海軍司令梅家樹主持112年敦睦遠航訓練支隊特別於旗艦磐石軍艦文宣館剪綵。（圖／海軍艦指部提供)
▲海軍司令梅家樹主持112年敦睦遠航訓練支隊特別於旗艦磐石軍艦文宣館剪綵。（圖／海軍艦指部提供)
海軍112年敦睦遠航訓練支隊特別於旗艦磐石軍艦設置文宣館，國內展示主題為「國防自主、定海安邦」，國外為「邦誼永固，民主同行」，展場則區分「國家館」、「國防館」、「外銷產業區」、「藝文館」、「新創產業區」、「觀光區」、「精品區」、「海軍映像區」等8個區域，介紹國家先進科技、臺灣精品、國防自主、人文藝術及觀光等發展成果。另於第一日1000時及第二日1400時，安排廣受好評的海軍官校學生鼓號樂隊、陸戰儀隊及莒拳隊等精彩表演，歡迎國人踴躍參觀。

後續國內航訓各港口開放時間如下：
(1)安平港：3月12、13日(星期日、一)0900至1500時。
(2)馬公港：3月14、15日(星期二、三)0900至1500時。
(3)臺中港：3月17、18日(星期五、六)0900至1500時。
(4)基隆港：3月19、20日(星期日、一)0900至1500時。
(5)蘇澳港：3月24、25日(星期五、六)0900至1500時。
(6)花蓮港：3月26、27日(星期日、一)0900至1500時。

為避免參觀民眾對截止入場時間有所疑慮，每日開放時間均至1500時停止入場，已入場民眾將由引導人員協助參觀及離場；特別提醒有意參觀民眾請攜帶中華民國國民身分證或可證明國民身分之具照片證件，配合開放時程及現場引導，提早入場。

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