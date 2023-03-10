26歲男偶像神隱7個月！爆「肺癌末期」 想結束生命
26歲大陸男偶像蔣智豪有著183公分的高挑身材，2021年曾參與錄製選秀節目《青春有你3》打開知名度，他去年8月在微博貼出「重慶加油」的貼文後，就神隱了約7個月，直到今（10）日才在微博發文分享近況，透露自己罹患肺癌末期，努力與病魔對抗。
記者吳雨婕/綜合報導
蔣智豪在微博貼出看診單與帶著病容的自拍照，發文提到：「消失的這段時間裡，我沒有閒著，我在努力和病魔作鬥爭，這個病讓我最愛的媽媽在六年前離開了我，沒想到這麼快到我自己身上了，肺癌晚期這四個字是我消失的原因，我不抽煙，但是卻在26歲的年紀要去和它抗爭。」
蔣智豪表示因為飽受病痛折磨，連自己都認不出自己，在心理與身體都痛苦不已的狀況下，他無數次想要結束生命，是家人與身邊的好友解救了他，讓他有勇氣去面對剩下的時間，「讓我可以好好的和大家告個別，也讓我和曾經的自己說再見，我還是會努力生活，希望可以多陪伴家人和朋友一些時間！」
事實上當年蔣智豪與周揚青的前緋聞男友段星星，都曾在《青春有你3》現身，可惜蔣智豪在第一輪就被淘汰，無緣成團出道，不過他依然積極耕耘自己，拍攝影視作品、練習射箭等等。
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