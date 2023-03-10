另類成就？習近平新班底 「唯一有反對票」的男人引議
中國十四屆全國人大一次會議，10日上午9點在人民大會堂舉行第三次全體會議，選出新一任國家主席、國家副主席、中央軍事委員會主席、第十四屆全國人大常委會委員長、副委員長、秘書長等要職，幾乎所有當選人都以2952票的出席票「全票通過」，卻只有一個例外，就是中央政治局委員、今被選為人大常委副委員長之一的李鴻忠。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《彭博社》報導，身為對習近平最忠誠的中國官員，李鴻忠現在又有了一項「新殊榮」，就是唯一在本次全國人大的領導職務選舉上，獲得反對票的提名候選人。
毫無懸念，習近平會再度當選國家主席一職，先前也已有港媒引述消息，稱韓正將會是國家副主席，他們與第十四屆全國人大常委會委員長趙樂際都是「全票當選」，也就是獲得2952名出席代表一致同意，沒有任何反對或棄權票。
除了李鴻忠以外，另外13名一同當選為第十四屆全國人大常委會副委員長的人，王東明、肖捷、鄭建邦、丁仲禮、郝明金、蔡達峰、何維、武維華、鐵凝、彭清華、張慶偉、洛桑江村、雪克來提·紮克爾，也都是全票過關，只有李鴻忠拿到2950票贊成、1票反對、1票棄權。
不只如此，報導指出，李鴻忠還在接下來的宣誓唸錯誓詞，把「維護憲法權威」唸成「維護憲法尊嚴」。身為中國共產黨最死忠的擁護者，他還曾說過一句名言：「如果一個人對黨不是絕對忠誠，那就意味著他絕對不忠誠。」