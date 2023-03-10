虎航插旗普吉島！燦星頭香包機住6大酒店 爽玩最低免2萬
台灣虎航近來開航動作頻頻，今（10）天正式宣布5/10搶先國航市場首度插旗泰國普吉島！過去台灣前往普吉島都要轉機，現在搭乘台灣虎航就可直達普吉島，享受熱情海島假期。為響應台灣虎航5/10開航計畫，燦星旅遊今天搶頭香同步宣布，在首航日搶先市場公布包機出團計畫，結合悅榕集團旗下6大酒店推出「保證起碼入住3晚起」多支奢華行程，即刻起只要下訂各行程，每人最低只要19900元，等於免2萬元就能玩高級海島假期！
記者汪睿琦/綜合報導
台灣虎航今舉辦發布會宣布5/10正式插旗泰國普吉島，更為目前國籍航空市場首發。對此董事長陳漢明相當有自信的說，強調以虎航專業高級的機上服務，絕對能讓旅客對於難得的普吉島假期充滿期待。
這回頭香搶下虎航普吉島包機的燦星旅遊總經理殳蓁蓁也表示，泰國一直都是國人嚮往的旅遊目的地，其中普吉島為泰國南部最大的海島，碧海藍天的海島風情、多元水上活動，成為旅客度蜜月、放鬆身心的度假首選。
為此，台灣虎航攜手燦星旅遊推出頭香包機，今天即刻起就能在燦星旅遊官網下訂5/10首發團，想自由行的旅客也可以從即刻起在台灣虎航官網買到5/10飛往普吉島的機票。
其中燦星旅遊搶先市場推出套裝行程，結合悅榕集團旗下6大酒店，包含鴻居HOME、悅樁、悅槤、普吉悅榕庄、喀比悅榕庄、蘇梅島悅榕庄，全程保證入住3晚起，規劃自由行2人成行、MINI TOUR 6人成行、團體旅遊10人成行，每人最低19900元起；入住鴻居HOME酒店現在報名並繳付訂金的旅客，可享有第二人優惠5000元，並每團報名前10名，更可獲得鴻居酒店泰式晚餐贈品。