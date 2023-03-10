台南國際婦女節　越南小屋訴說新住民故事

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趙卿惠副市長代表市長祝褔所短婦女朋友婦女節快樂，趙副市長表示黃偉哲市長一向主張婦女福利服務應由市府各局處共同推動，近年衛生局辦理免費諮商、哺乳媽媽經及癌症篩檢等服務，建構婦女在健康促進上的提升；在孕產婦褔利服務上，社會局有產前居家安胎、產後坐月子服務外，亦針對身障孕產婦提供預防保健及篩檢服務等，以建構完善的孕產婦女照護。另在女性人身安全、家暴暨性侵害防治上，警察局、社會局及衛生局亦是不遺餘力地推動各項保護措施及預防宣導；在性別平權方面，勞工局辦理的五大企業職場友善指標及各局處的性別平等觀念宣導也都持續在進行中，並設有相關性別友善服務設施，致力讓臺南市成為女性友善城市。
社會局長盧禹璁指出，為迎接婦女節到來，台南市各單位分別辦理多場系列活動，黃偉哲市長也於本月3日親自出席台南市在地婦女團體領導人會議，聽取婦女團體領導人對婦女政策的各項建言，納入市政參考。今日婦女節主場活動，社會局以「數位暴力與法律」、「從月經貧窮推動社會創新」、「障礙者女性自立生活」三大議題邀請婦女救援基金會「杜瑛秋」執行長、社團法人全球小紅帽協會「吳思璇」營運長、愛無限社會企業有限公司「張雅如」創辦人等實務工作者進行短講，並邀約12種不同類型之婦女族群擺設主題攤位，期待透過不同婦女群體間的公共參與及對話，健全台南市女性社會參與管道，完善婦女權益服務。
社會局說明，今年市府規劃的婦女節系列活動十分豐富多元，主題市集現場布置由來自關廟的一朵花文創，不僅是以農廢進行地方創生，亦是婦女成長陪伴團體；婦女主題市集有重視女性親密與健康的谷慕慕團隊帶給台灣社會對月經議題多元化的討論；勵馨基金會「Aher性別教育體驗中心」透過專業社工人員帶領互動式體驗活動與解說，讓社會大眾看見數位暴力與性別議題，其餘婦女主題有越南小屋（新住民婦女）、原味台南Nga'ayho Tainan（原住民婦女）、心寓空間整理（二度就業婦女）、南方彩虹街六號（多元性別）、夢城協會（障礙女性自立）、森森日常（新科技與女性）、瑞復益智中心與慢漫小畫室（我的孩子不一樣）等等；主辦單位精心準備活動好禮，有來自「多加思所50+婦女」所設計的布包，運用邊布材料，再生成就新作品並推動循環經濟。