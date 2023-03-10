歷史次高！橘子全年獲利12.8億　年增16%、EPS 7.29元

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2022年beanfun!進行大規模改版，透過功能模塊重組與優化大數據工程底層邏輯架構，提升使用者體驗及強化集團服務串連。另一方面，beanfun!今年深入多元使用者場景，與現象級娛樂節目、跨年活動及藝文場館組織...等合作，並策劃線下活動，驅動虛實場景的流量轉換，促使2022年新戶成長率超過20%。2023年將放大與ACGN、影視娛樂及原創人才的合作，同時逐步擴增產品及橘子嘉年華的接觸管道。
遊戲事業方面，端遊、手遊各有表現，主力產品《新楓之谷》及《天堂M》皆推出重點改版活動，其中《新楓之谷》年營收創下歷史新高，歸因於營運團隊洞察市場需求而優化遊戲內容，為旗下諸多長青產品打造新成長曲線。2023年將精進產品營運操作，提供優質遊戲體驗，預計將有1到2款新產品上市。
受益於遊戲事業與異業合作量能擴大，樂點GASH年營收成長近3成，以娛樂轉化及前瞻技術為核心，一步步落實轉型計畫。2023年除將重點服務延伸至海外，將朝數位創作及數位娛樂服務平台邁進。
因疫情帶動企業數位轉型及資訊安全的需求，果核數位的雲端及資安服務顯著成長，營收年增逾2成，並在東南亞展開設點計劃。2023年將積極布局新加坡、越南等國家，掌握當地智慧城市及資安需求，期能迎來新一波成長動能。
猿聲專營數位行銷及經銷廣告服務，在三年多的疫情期間穩定貢獻營收，與疫前的2019年相較，營收增長近9成，未來計劃聯手戰略夥伴擴大業務規模，並為集團廣納異業資源以發揮綜效。
有閑及樂利持續發展核心業務，各別專注在ACG族群與電商通路策略經營，有閑訂單數成長20%、客單價成長7%；2023年有閑將著眼開發新商家及用戶，樂利則以國際性、高價值性的品牌為合作方向，協助集團及外部夥伴豐富整體商品線。橘子支付深耕高頻次支付場景，交易金額成長13%，2023年續推帳戶交易以強健營運體質，並將進駐ACG指標型據點。
橘子集團致力實踐企業永續經營承諾，2022年自主完成溫室氣體盤查並獲第三方查驗認證，積極執行淨零方針；獲頒環保署第四屆國家企業環保獎銅級獎，並發布「2021橘子集團ESG永續報告書」。
橘子關懷基金會在今年揭示「GoNext」全新倡議，支持2位大夢少年—台灣海外高峰極限探險家呂忠翰及台灣首位前進西甲聯賽的袁永誠勇敢追夢；2022年正式啟動「岸到頂」超級馬拉松賽事計劃，已於年底初探山海圳賽道，2023年將推進籌備進度，結合產官學之力，為台灣打造第一條國際級超馬賽道，帶領國內外青年及馬拉松頂尖跑者體驗台灣自然及人文之美，提倡不畏挑戰、勇於冒險的精神。