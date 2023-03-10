內幕／藍總統擬徵召侯友宜　棋子論遭美方質疑韓國瑜2.0

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侯友宜因新北市長身份，遲遲不表態參選總統，也讓黨內挺侯派十分緊張，據了解，有不少黨內人士日前探詢侯友宜選舉是否需要幫忙時，侯核心人士都表示，還沒有相關指示，但不少挺侯人士已經開始運作，包括全國正副議長聯合會舉辦餐敘，侯友宜也親自出席，儼然成挺侯誓師大會。
國民黨8日召開中常會，也正式啟動2024年總統立委提名進程，據了解，挺侯派也在會中發言，希望儘速徵召侯友宜，避免後患，但也有人認為，侯可以等到新北市議會會期結束再宣布，避免成為民進黨議員箭靶。
黨務人士推測，朱立倫會在與黨內溝通、凝聚共識後，與侯友宜私下會談、了解侯的心意，若侯還是堅持要6月新北市議會結束後再說，那侯也要自行承擔其他人聲勢竄起的風險。
侯友宜除了出場時機點成問題，接班人選也是一大重點。黨內人士提到，日前台北市長蔣萬安當選市長的立委空缺，就是因為沒有事先佈局人選，導致一度差點開天窗，好在後來由王鴻薇出戰，守住這一局，因此侯若要參選，勢必必須找好接班人選，避免雙輸局面。
只是，目前檯面上侯友宜屬意的副市長劉和然等人，知名度太低，黨內推測，前國民黨主席江啟臣、現任台北市副市長李四川都是較好的接班人選。
最後，侯友宜參選總統的最大罩門就是兩岸及國際論述，侯日前提及「不要做強國的棋子」已經挑動美方敏感神經，在侯與美方幾乎沒有溝通管道下，美方將侯歸類為疑美派，對侯角逐大位並不利。
據了解，藍營親美人士近日與美方友人私下聚會時，美方友人詢問，侯友宜是否是韓國瑜2.0？因為美方看到侯的強國旗子言論，又加上過去挺韓不遺餘力的中國時報也大力挺侯，質疑侯的路線是否跟韓國瑜一樣，不值得信任。
黨內人士不諱言，如果最後是侯友宜順利出線，對外，侯必須讓國際、美方了解他的論述，對內，勢必也要整合郭台銘，但如何整合又是另一大難題。