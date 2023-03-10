大港女神出爐！李心潔「獻人生第一次」 快來野生捕獲
大港開唱即將在4月1日、2日於高雄駁二藝術特區舉行，今（10）日終於公布醞釀許久的壓軸女神嘉賓——李心潔，睽違許久回歸歌手身分的她，將與「賽博台客代表」美秀集團合作演出，而此次在大港表演，是李心潔人生第一場音樂節，她也親民表示，歡迎大家來巧遇她。
記者吳雨婕/綜合報導
長年以演員身分示人的女神李心潔，近日宣布重拾歌唱事業、推出全新單曲作品，而受邀參與大港開唱演出不僅是李心潔首次參與大型音樂祭，更是她相隔20年後的第一場正式歌手演出，讓所有粉絲都興奮不已，李心潔表示：「我已經暫別樂壇很多年了，以前很多的音樂演出都是校園活動，那時候好像沒有大型的音樂祭活動，這真的是我第一次用歌手的身分參加大型的音樂祭演出，並且這將是我相隔20年後第一場舞台演出，對我而言是一個非常好的開始，希望到時候所有現場的朋友都可以跟我一起高聲歌唱，一定要自由地跳起來！」
提到對大港開唱活動的印象，李心潔表示：「大港是現今台灣最大最受歡迎最多年輕人去參加的音樂祭，而且有很多很棒的樂團會在那裡演出，非常期待。」更興奮透露：「這是我人生第一場音樂節，非常期待到處逛逛享受被音樂環繞包圍的氣氛，也期待和大港的粉絲們在台下相遇喔！」今年將與李心潔合作的美秀節團，對此興奮不已，貝斯手婷文欣喜若狂告白大港：「愛大港愛得轟轟烈烈，將會做好萬全準備！」吉他手修齊則自信說道：「感謝大港的信任，去年大港我們的確完成了一場毫無疑問的精彩演出，今年只會更好。」