日本搖滾樂團Coldrain五月來台！同場還有「神祕嘉賓」

日本搖滾樂團Coldrain由Masato、Y.K.C、Sugi、RxYxO、 Katsuma五人組成，他們曾來台灣舉辦專場演出，今（10日）宣布要帶著新專輯再訪台舉辦演唱會「coldrain Asia Tour 2023 Live in Taipei」，屆時還有「神祕嘉賓」樂團Paledusk助陣，誠意十足。
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Coldrain近年在日本樂壇創造不少佳績，包括2020年在故鄉名古屋的「名 古屋市國際展示場」主辦音樂祭「BLARE FEST.」，2天共4萬張的門票售罄，在日本音樂祭歷史上創佳績。Coldrain去年成軍15週年，並推出完第7張專輯《Nonnegative》，專輯共收錄12首歌曲，包括在Netflix播出的動畫《BASTARD!! -暗黑破壞神-》片頭曲兼先行上架單曲〈PARADISE（Kill The Silence）〉，以及日劇《新難波帝王》主題曲〈Help Me Help You〉。
Coldrain曾在2017年到高雄開唱，時隔5年多， 他們宣布將帶著《Nonnegative》專輯的歌曲再度來到台灣演出，樂團Paledusk將擔任表演嘉賓，5月28日晚上7點30分於Zepp New Taipei開唱，票價分為預售票2000元、現場票2400元、VIP 3000元， 3月13日下午1點在KKTIX、全家便利商店啟售。