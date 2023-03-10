防疫險理賠近尾聲　中信產險5月啟動最後一次增資

新冠肺炎確診輕症者免隔離「0+N」政策3月20日上路，指揮中心今（10）日進一步說明，輕症確診者就不是第5類法定傳染病，符合臨床及檢驗條件者，通報後才屬於法定傳染病。對此，中信金旗下台灣人壽資深副總經理葉栢宏在法說會上表示，目前產險子公司已認損213億元，並在去年啟動3次增資155億元，目前看來防疫險理賠已近尾聲，如果輕症不列傳染病確定，整體對防疫保單狀況應該在320就畫下句點，產險在5月會啟動最後一次增資，金額視屆時理賠狀況而定。
記者顏真真／台北報導
受資本市場波動及產險子公司防疫保單相關損失達191億所影響，中信金控旗下台灣人壽去（2022）年稅後損失34億元，不過，台灣人壽資本水準穩健，截至2022年12月底資本適足率為275%。中信金總經理陳佳文表示，防疫險去年底已提存213億元損失應該已足夠，即便不足再增提也有限，相信這也會使得台灣人壽財務數字轉虧為盈，比去年好多了。
台灣人壽資深副總經理葉栢宏進一步說明，預估防疫險整個賠付金額是217億元，但扣額保費收入及再保攤回，因此，去年認損金額213億元，扣除來申請部分，現在大概剩19億元水準，目前每天來申請理賠金額大約在5、6千萬元，應該已接近尾端了，也就是說，在契約結束狀況下，誤差金額都不會太大，都在個位數億元空間內，應該已接近尾聲了。
至於還需不需要增資產險子公司？葉栢宏肯定表示「會」，因為整個認損213億元，去年有辦了3次增資155億元，預計今年5月啟動最後一次增資，會考慮5月的原因就是希望把理賠金額確認下來，在5月讓增資金額一次到位，產險可恢復到主管機關要求正常營運水準。
對於指揮中心發言人羅一鈞今日提到，3月20日起輕症確診者免隔離通報，也不是第5類法定傳染病，只有符合臨床及檢驗條件者，通報後才屬於法定傳染病，對此，葉栢宏說，如果確定輕症不列法定傳染病，這就不是防疫險保單賠付項目，從整體防疫保單理賠狀況來看，應該就可在320畫下句點。