疫情悶壞了！網教戰出國攻略　就靠這招換匯省更多

網路上很多人都分享自己的出國攻略，表示已經佈局許久，等待疫情趨緩，就可以快點解禁飛出去玩。不少人選擇較近的日本、韓國或泰國，並忙著收集日本最新景點、韓國最新境點等。因此，不論是美食攻略、住宿攻略、或是相關必備App 攻略，在網上層出不窮。
疫情後的各種旅遊必備大洗盤，除了大家常用的Skyscanner，找便宜的機票、重要的交通、地圖等長老型App 之外，金融相關App不可不知！從開始選定出國國家的那一刻，就可以透過國泰世華CUBE App的母子帳戶，區隔旅行和日常生活的錢，設定旅遊的目標儲蓄並設定特別的名稱，讓這趟旅遊的準備過程更有趣。
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網友也分享，除了帶現金，出國一定要隨身備有信用卡，討論度高的國泰CUBE卡透過CUBE App 切換權益，不論是準備旅遊的前置期還是出國遊玩期間，都能享受回饋。現在日韓星泰享有5%回饋，讓很多消費比現金更加划算，特別適用於出國玩不喜歡使用現金，或是擔心帶太多現金會遺失的民眾，而且現在透過CUBE App還可以隨時掌握刷卡紀錄，讓你在國外買的輕鬆無負擔，又不會暈頭轉向、過度超支消費。
除了短期的旅遊，也有不少民眾，陸續開始規劃歐美國家的長期旅行，想要遊走他鄉一段時間，身上的銀彈也得備足，建議民眾可以先檢視過去三年的投資理財狀況，是否準備充足了呢？再來進一步替自己規畫一趟完美旅程。透過國泰世華CUBE App，一站式投資理財服務，可以開台股證券戶、美股複委託，就可以活用手中的資金，替使用者省去相當多的麻煩，又能準備一筆筆的旅遊基金。
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本文係由國泰世華邀稿
證券服務由國泰綜合證券提供，CUBE App 由國泰世華銀行建置
謹慎理財 信用無價
信用卡暨預借現金之各級別循環信用年利率為6.75％~15％（依本行信用評分制度定期評估，循環利率之基準日為104年9月1日）。預借現金手續費：預借現金金額乘以3％加上新臺幣150元或美元5元(其他相關費用係依國泰世華銀行網站公告)。