疫情悶壞了！網教戰出國攻略　就靠這招換匯省更多

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▲透過國泰世華CUBE App的母子帳戶，區隔旅行和日常生活的錢，設定旅遊的目標儲蓄並設定特別的名稱。（圖／品牌提供）

▲CUBE App申請外幣帳戶，可以設定匯率到價通知，不需要時刻盯著匯率。（圖／品牌提供）

▲國泰CUBE卡透過CUBE App 切換權益，不論是準備旅遊的前置期還是出國遊玩期間，都能享受回饋。（圖／品牌提供）

本文係由國泰世華邀稿

證券服務由國泰綜合證券提供，CUBE App 由國泰世華銀行建置

謹慎理財 信用無價

信用卡暨預借現金之各級別循環信用年利率為6.75％~15％（依本行信用評分制度定期評估，循環利率之基準日為104年9月1日）。預借現金手續費：預借現金金額乘以3％加上新臺幣150元或美元5元(其他相關費用係依國泰世華銀行網站公告)。

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