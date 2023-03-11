菲律賓當紅女星當台灣觀光大使　回顧成名歷程

現年24歲的女星加比加西亞（Gabbi Garcia）在菲律賓有著超高知名度，雖然年輕很輕，但她的Instagram擁有超過943萬名粉絲，相當驚人。她在今年3月在台灣舉辦見面會，我國交通部觀光局因此與業者合作規劃套裝行程，讓她的菲國粉絲只要選購套裝行程，即可赴台與偶像面對面。除此之外，加比加西亞在2020年2月獲邀出任菲律賓首位台灣觀光大使。而近期於馬尼拉舉辦的疫情後首場針對菲律賓民眾的觀光推廣活動，她也現身推廣台灣。
記者賴正琳／綜合報導
加比加西亞在訪談中曾提及，自己最喜歡的地方是西門町，她很喜愛台灣的人文風情。加比加西亞在2013年出演菲律賓電視台GMA Network的黃金時段戲劇《我的命運（My Destiny）》，隨後出道成為明星。接著，她和菲律賓男星魯魯馬德里（Ruru Madrid）搭檔成為銀幕情侶，共同出演許多當地的節目和戲劇，因而打響知名度。在菲律賓的演藝圈，有所謂的Love team文化，也就是讓男明星和女明星組隊出演戲劇和表演，有時銀幕情人也會發展出真實情感。由於她和魯魯馬德里在粉絲眼中太速配，甚至有粉絲成立兩人的Love team粉絲團，紀錄他們的同台時刻。
不過，加比加西亞在近幾年表示自己其實希望可以跟不同的男生共演，而不是侷限於同一個銀幕情人。而且，加比加西亞在現實生活中已有交往超過六年的男友卡里爾拉莫斯（Khalil Ramos），兩人感情穩定，羨煞眾多粉絲。
長相美麗且笑容可掬的加比加西亞人氣非常夯，不但粉絲數量是銀幕情人魯魯馬德里的好幾倍，在菲律賓也擁有超高知名度，並且同時擔任演員、歌手、主持人、模特兒和網紅身分，可說是全方位的藝人。