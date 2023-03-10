虎航5月起「直飛普吉島」　燦星估半年營業額有望挹注2億

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燦星旅遊總經理殳蓁蓁認為，泰國是國人東南亞旅遊的首選，普吉島一直是泰國南部最大的海島，觀光資源十分充沛，由普吉島延伸至喀比或轉機蘇梅島，比從曼谷轉機節省五千元。其優美風景，豐富水上活動，非常適合旅客放鬆身心、蜜月旅行的度假天堂，開航直飛4小時，將刺激旅客熱情前往，是一個疫後尚未開發更具潛力的藍海市場。
殳蓁蓁會後受訪時指出，虎航從桃園直飛普吉，比轉機票價便宜，從台北轉機曼谷再到普吉島，每張票價約2.2萬元，但4天3夜自由行方案只要1.99萬元，這個價錢非常具有吸引力；疫情前的年營業額曾達16至20億元，殳坦言「全面回到2019年是不太可能」，但相信下半年會比上半年要好很多，前景上是比較看好的，今年燦星也力拚轉虧為盈。
殳蓁蓁分享，今年下半年旅遊市場是看好的，希望疫後經濟推動，慢慢回溫加速經濟成長，不過現在還是面對一些困難，例如人力上仍然不足，現在還有約3成缺口，接下來會緊鑼密鼓招募人力補足至100人，年底前會開設六都分公司。
燦星旅遊副總羅俊英接受《NOWnews今日新聞》採訪時估算，若以每班次提供170個座位、8成載客率，並以Tour平均價格3萬元計算，半年50航班約可帶來1.8億至2億元營業額。