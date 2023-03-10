全國最低！台中通勤月票299　盧秀燕：市長瘋了市民樂了

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市府提出的方案包括台中市區、中彰投苗區兩種，以市民身份做區隔，市區月票299（台中市民）、599（非市民）；中彰投區699（台中市民）、999（非市民）。市府舉例說明，若有人在台中市和彰化市間通勤，從捷運市府站坐到彰化火車站必須搭乘2種公共運輸工具，原本一日來回約88元，一個月上班（課）至少20天花費1760元。若是台中市民，日後只要699元，可節省1061元。若通勤距離更長，可望月省2000元以上。
相較大台北地區通通1200元、高雄分市區399及跨區999兩種，台中市方案是全國最低。盧秀燕笑稱，有人說台中通勤票價打到骨折是「市長瘋了、市民樂了」，事實上並非漫天降價，而是台中本就推行市民搭公車10公里內免費、最多10元的優惠，因此才有「市民價」、「非市民價」2種措施。
盧秀燕說，該方案預計實施3年，依中央進度大約6、7月可上路，她個人樂觀以待，快的話5、6月即可實施。台中市公共運輸通勤族約1萬人、跨區通勤族2萬多人，預計嘉惠3萬多人，減少通勤族負擔之餘，也可改善台中的交通與空氣。
交通局長葉昭甫補充說明，台中市推動雙十公車政策，每年補助26至28億元，配合中央政策的通勤月票措施雖未精算，但初估每年負擔2億多元。至於中部區域平台較遠的其他縣市如雲嘉、新竹等，實施方案尚待討論。