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全國最低！台中通勤月票299　盧秀燕：市長瘋了市民樂了

▲台中市長盧秀燕宣佈，推出全台最便宜通勤月票方案。（圖／記者顏幸如攝，2023.03.10）
▲台中市長盧秀燕宣佈，推出全台最便宜通勤月票方案。（圖／記者顏幸如攝，2023.03.10）

記者顏幸如／台中報導

台中市長盧秀燕宣佈，配合中央「公共運輸通勤月票措施補助」計劃，台中市將推出299至999等4種方案，皆是全國最低，初估可嘉惠中部4縣市3萬多人，最快今年5、6月可以實施。其中設籍台中市、通勤範圍在市內者，可享每月「299吃到飽」，她戲稱價格打到骨折是「市長瘋了、但市民樂了」。

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▲台中市提出的通勤月票方案，分為299至999等4種。（圖／台中市政府提供，2023.03.10）
▲台中市提出的通勤月票方案，分為299至999等4種。（圖／台中市政府提供，2023.03.10）
公路總局於7、8日邀集相關單位研商「公共運輸通勤月票措施」行政作業，台中市長盧秀燕今（10）日下午宣佈「中部地區公共運輸定期票方案」，強調已與相關縣市包括苗栗、南投、彰化取得共識。

市府提出的方案包括台中市區、中彰投苗區兩種，以市民身份做區隔，市區月票299（台中市民）、599（非市民）；中彰投區699（台中市民）、999（非市民）。市府舉例說明，若有人在台中市和彰化市間通勤，從捷運市府站坐到彰化火車站必須搭乘2種公共運輸工具，原本一日來回約88元，一個月上班（課）至少20天花費1760元。若是台中市民，日後只要699元，可節省1061元。若通勤距離更長，可望月省2000元以上。

▲台中市提出的通勤月票方案，交通工具包括台鐵、捷運、公共自行車等5種。（圖／台中市政府提供，2023.03.10）
▲台中市提出的通勤月票方案，交通工具包括台鐵、捷運、公共自行車等5種。（圖／台中市政府提供，2023.03.10）
相較大台北地區通通1200元、高雄分市區399及跨區999兩種，台中市方案是全國最低。盧秀燕笑稱，有人說台中通勤票價打到骨折是「市長瘋了、市民樂了」，事實上並非漫天降價，而是台中本就推行市民搭公車10公里內免費、最多10元的優惠，因此才有「市民價」、「非市民價」2種措施。

盧秀燕說，該方案預計實施3年，依中央進度大約6、7月可上路，她個人樂觀以待，快的話5、6月即可實施。台中市公共運輸通勤族約1萬人、跨區通勤族2萬多人，預計嘉惠3萬多人，減少通勤族負擔之餘，也可改善台中的交通與空氣。

交通局長葉昭甫補充說明，台中市推動雙十公車政策，每年補助26至28億元，配合中央政策的通勤月票措施雖未精算，但初估每年負擔2億多元。至於中部區域平台較遠的其他縣市如雲嘉、新竹等，實施方案尚待討論。

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