小龍女正妹挺中華隊！「身材曾走樣」籲：少批評、多鼓勵
2023年世界棒球經典賽（WBC）8日開打，台灣首戰對上巴拿馬以5：12慘敗，讓大批球迷震驚又失望，批評、謾罵聲不斷。今（10）日晚間7點中華隊即將對上義大利，對此，擁有甜美臉蛋、火辣身材，且身為「經典女孩」一員的「小龍女」賴可（LIKE）也發文挺中華隊，希望網友們可以「少批評、多鼓勵」。
記者郭佩蓉/綜合報導
身為味全龍啦啦隊「Dragon Beauties」小龍女的賴可，是世界棒球經典賽（WBC）「經典女孩」成員之一，8日和其他20名經典女孩一起到場替中華隊應援。她今日凌晨在IG發文，曬出參加活動的影片，只見她穿著中華啦啦隊應援服，中空曬出平坦小腹，隱約還能看見結實腹肌，狀態非常完美。
她表示過去大學時期很常跑健身房，體脂維持在19、20％，視覺上還稱得上是苗條，不過會員到期後，逐漸放飛自我，「曾經找回了快樂，但是身材也漸漸走樣」，還好現如今身為啦啦隊一員的她，好身材有目共睹，更曾因為一張「驚天一跳」的應援照爆紅。
回到經典賽，賴可認為願意為了中華隊挺身而出的每一位球員都不容易，「少批評、多鼓勵，接下來的三場賽事，無論在現場或是電視機前，一起為中華隊應援」，網友們也紛紛留言：「這樣的體態很棒了」、「妳真的很努力，加油」、「超美」、「一起加油，一起應援」、「賴可越來越漂亮」、「中華隊加油」。