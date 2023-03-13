今日來講股／聯準會議前台股震盪難免 半導體與車用保身
上周（3月6日至10日）美國聯準會主席鮑爾又放鷹，市場憂心加速或祭出強力升息，尤其美股9日下挫影響台股10日表現，終場跌244點，收在15526點，跌幅1.55%，投資人該如何趨吉避凶？專家指出，距離3月底的聯準會會議還有些時間，短期震盪難免，估在15500點區間震盪。投資人可鎖定低基期或有長線機會的族群，像是半導體、車用，非電部分如原物料或塑化也可以留意。
記者許家禎／台北報導
台股周五（10日）拉回震盪，終場跌244點，收在15526點，台股臉綠的同時，投資人也關心國安基金4月會不會跟著禁空令退場？這樣台股會不會被嚇趴？尤其市場都在等到3月底的美國聯準會會議。為此，台新投顧副總黃文清表示，假設指數上沒有大幅轉空疑慮的話，國安基金4月退場是合適的，因為指數從萬4到現在接近萬6，已經漲了2成以上，沒有必要在高點進行護盤。
黃文清也說，國際大環境不論是產業面釋出的第一季築底開始回溫，或是美國經濟數據都顯示大空頭並不存在，因此國安基金退場很合理。當然，短線上尤其是3月底聯準會議前，接下來還要公布美國非農就業指數與CPI（消費者物價）指數，會讓市場有些震盪在所難免，畢竟台股已經漲了2成，確實有在高檔震盪的可能性，不過近期指數應該會在15500點區間震盪。
黃文清指出，短線上外資賣超，對於權值股的壓力還是可能存在，因此投資人的操作盡量還是選擇基期相對偏低且有轉機的股票，如股價已經整理一段時間的，或是基本面有轉機、長線有機會的。另外，半導體、車用電子，甚至是新手機銷售相關的零組件，中國市場有機會回溫，下半年可能恢復成長的都可以考慮。至於非電像是原物料、塑化的庫存回補的效應，投資人也可以留意。
※【NOWnews 今日新聞
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