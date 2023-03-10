經典賽／「紅色閃電」再現！破紀錄21安暴打巴拿馬

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巴拿馬今天派出去年效力中信兄弟的左投奧特羅(Andy Otero)先發，回到熟悉的洲際棒球場，卻在前兩局投得跌跌撞撞，被敲出四支安打失2分，但隊友在2局下半幫他討回來，Rubén Tejada的兩分砲把古巴先發投手Ronald Bolaños的信心打崩，對接下來的巴拿馬打者連送兩次保送再被連敲兩支安打，單局狂失4分，使得巴拿馬在前5局打完以4比2反倒超前。
比賽到了第6局開始卻風雲變色，由古巴首棒打者Erisbel Arruebarrena的安打開始，共敲出了4支安打、一次四壞球、一次觸身球保送，單局反攻4分，古巴再度取得2分領先，7局上半，古巴打線的火燙手感延燒，又是烤著Arruebarrena的安打開始，接連出現5支安打，連兩局打者都打了一個輪次，單局古巴再灌5分，將比數完全拉開鎖定勝局。
古巴隊前兩場比賽表現低迷的大聯盟芝加哥白襪隊「雙星」Yoán Moncada、Luis Robert Jr.都甦醒，前兩場合計17打數僅敲出兩支安打的兩人，光本場比賽就打出五支安打，還掃回6分打點，而古巴隊今天還有包含Roel Santos、Alfredo Despaigne、Arruebarrena、Yadir Drake、Yadil Mujica五位選手都有單場雙安以上的表現，轟的巴拿馬體無完膚，整場比賽巴拿馬用了7名投手，只有Davis Romero、Javy Guerra沒有失分紀錄，古巴今天整場比賽打出單場21支安打，也是古巴隊史在經典賽打出最多安打的一場比賽，而經典賽史上單場打出最多安打的球隊，則是2009年第二屆賽事單場敲出22支安打的澳洲隊。
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