快見底？中南部2水庫水量剩15%　水利署：仍有130天的量

我是廣告 請繼續往下閱讀
而曾文水庫水量是南部水情關注焦點，日前更有「只夠使用3週」的傳言，他指出，曾文水庫的水與烏山頭水庫是相互通聯的，分別處於上下游位置，曾文水庫的放水情形幾乎全流至烏山頭水庫利用，目前兩者加起來的蓄水率還有約1億3千萬噸，加上嘉南地區已提早休耕，且台南地區水情燈號也已進入橙燈狀態，加上目前也正進行更深入的節水措施，因此整體而言，台南地區的供水情形是穩定的。
王藝峰指出，台南地區一天的用水量大約共計1百萬噸，以目前曾文水庫與烏山頭水庫的蓄水量來看，1億3千萬噸仍可使用的天數大約有130天，因此外界盛傳，水庫只夠供應約3週「是在誤導民眾」，台南地區現在雖然正處於枯水期，但5月梅雨即將到來，且在那之前，或許也會有些許的春雨來補充流量，如今的供水情雖須嚴正以待，但也並非以單純的加減乘除來判斷用水量。
他指出，現在這個時期，因河川流量下降，供水仰賴水庫，所以水庫水位的變化也為正常情形，水庫水位若想回到滿水位或正常水準，需依賴上游降雨，河川流量增多，而現在為了使供水能穩定，經濟部水利署也正進行區域調度，以及多尋找水資源，例如，台南地區的再生水，平均一天出水量約為2.8萬噸左右，目前已協調台南市政府、營建署，想辦法讓正在運轉中的「安平再生水」出水量再提升，來減少對水庫用水的依賴。
然而，南部主要水庫水位下降使淤積泥砂裸露，但卻也是水庫清淤的最佳時機，水利署除了要求各水庫管理單位把握最佳時機，全力動員人力及機具加強陸挖作業外，另外已請第五、六河川局開口契約廠商支援仁義潭、曾文及南化水庫，擴大清淤作業量能，近期已展開相關作業，目標再擴大清淤36萬噸，此次清淤也調度國軍支援，盼能加速清淤工程。
王藝峰表示，清淤的成效如何，會在日後降雨時逐步顯現，水庫蓄水量會因先前的清淤工程而增加，對後續的穩定供水有顯著的幫助。事實上，清淤已成為讓水庫永續、增加抗旱韌性的重要措施，去年清淤量1794萬立方公尺為歷年平均近3倍，而曾文、南化、白河、烏山頭及牡丹等南部水庫，2022年庫容比2021年增加188.47萬立方公尺。
政府日前成立旱災中央災害應變中心，日前已召開第1次工作會議，王藝峰表示，有必要時將會繼續召開，不過目前水利署每日都會監看，並滾動式檢討水情，經濟部每週也都會嚴密控管。