台灣還買得到「10元珍奶」地點曝光！蔡阿嘎：喝到快哭了
台灣「珍珠奶茶」揚名國際，是許多外國觀光客來台必喝的飲料。不過現如今物價上漲，珍奶的價格也年年飆升，一杯至少都要40、50元以上，甚至還有破百元的珍奶。對此，百萬YouTuber蔡阿嘎昨（9）日就透露自己在苗栗找到一杯10元的珍奶，而且還蠻好喝的，讓他喝到快哭了，貼文一出，網友們也驚呼：「10塊錢真的很佛」、「好便宜」、「太佛心了吧」。
記者郭佩蓉/綜合報導
蔡阿嘎昨日在臉書、IG發文，透露自己找到10元的珍珠奶茶，「親眼見證不可思議！此時此刻苗栗真的還有10元的珍奶，而且還蠻好喝的耶」，他也問老闆為何直到今日都還維持10元的價格，老闆則回應：「我沒請小姐啦，自己做薄利多銷！」讓蔡阿嘎感動直呼：「喝到想哭」。
蔡阿嘎也PO出價目表，只見小杯珍奶10元、中杯15元，而大杯也只要20元，並公開地點「苗栗玉清宮前面的朱媽媽豆花！太佛了」，貼文及照片一出，立刻引起熱議：「這家真的CP超高啦，便宜又好喝」、「好讚捏～好便宜」、「果然苗栗國，連物價都不同國度」、「玉清宮附近的」、「哇X，大杯才20欸」、「玉清宮前面的$10珍珠奶茶～幾十年都一樣價錢」、「歡迎大家來苗栗國玩，喝10元珍奶」、「苗栗人報到，嘎哥一定也有去吃苗栗專屬的熱狗」、「從小喝到大，從來不漲價」、「10塊錢真的很佛」。
也有網友哀嚎：「為什麼要po出來？這樣以後不只排隊搞不好還漲價…」、「又要排隊喝不到了….」、「會不會以後買就要排隊了哈哈哈，古早味超喜歡。」另外，YouTuber蔡哥也發現蔡阿嘎臉變尖，似乎是變瘦了：「乾，怎麼這麼瘦！」讓蔡阿嘎笑回：「帥這個字很難打出來嗎？給我編輯喔」。