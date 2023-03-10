好市多卡易主！富邦市占將挺進第二 中信金總座不擔心
好市多COSTCO聯名卡換人發，牽動國內信用卡版圖，中信金控總經理陳佳文今（10）日在法說會上被問到這問題，他表示，中信銀行旗下的LINE Pay卡已是台灣發卡量最大一張卡，即使因好市多聯名卡改變信用卡市場排名，台北富邦銀行有望上升到第二，國泰世華銀行可能會往後退，但中信銀行股東關心的是有沒有賺錢？手續費收入有沒有成長？目前中信銀3大手續費收入仍領先第二名很多。
記者顏真真／台北報導
陳佳文指出，LINE Pay卡是目前中信銀行最重要的卡，也是台灣發卡量最大的卡，共發了523萬張，其中信用卡有237萬張，去年簽帳金額達2840億元，信用卡簽帳金額也破2千億元，表現相當好。
至於好市多聯名卡從國泰世華銀行改由北富銀發行，是否衝擊中信銀信用卡地位?陳佳文預估，北富銀發卡金額會顯著提升，國泰世華銀行會明顯衰退，北富銀信用卡排名會持續上升至第二名，國泰世華有可能往後退，但就中信銀股東來講，排名、簽帳金額一點都不重要，他們關心的是賺不賺錢？手續費收入有沒有成長？
他表示，其實目前中信銀3大手續費收入仍領先第二名很多，好市多店內消費是零手續費，好市多聯名卡被誰搶走，對中信銀手續費收入影響不大。