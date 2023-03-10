元太全年獲利近100億　淨利、營業利益、EPS皆創歷史新高

好市多卡易主！富邦市占將挺進第二　中信金總座不擔心

▲針對台北富邦銀行搶下好市多聯名卡發行權，市占有望挺進第二，對此，中信金控總經理陳佳文並不擔心，還說中信銀目前3大手續費收入仍領先第二名很多。（圖／資料照，記者顏真真攝）
▲針對台北富邦銀行搶下好市多聯名卡發行權，市占有望挺進第二，對此，中信金控總經理陳佳文並不擔心，還說中信銀目前3大手續費收入仍領先第二名很多。（圖／資料照，記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

好市多COSTCO聯名卡換人發，牽動國內信用卡版圖，中信金控總經理陳佳文今（10）日在法說會上被問到這問題，他表示，中信銀行旗下的LINE Pay卡已是台灣發卡量最大一張卡，即使因好市多聯名卡改變信用卡市場排名，台北富邦銀行有望上升到第二，國泰世華銀行可能會往後退，但中信銀行股東關心的是有沒有賺錢？手續費收入有沒有成長？目前中信銀3大手續費收入仍領先第二名很多。

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳佳文指出，LINE Pay卡是目前中信銀行最重要的卡，也是台灣發卡量最大的卡，共發了523萬張，其中信用卡有237萬張，去年簽帳金額達2840億元，信用卡簽帳金額也破2千億元，表現相當好。

至於好市多聯名卡從國泰世華銀行改由北富銀發行，是否衝擊中信銀信用卡地位?陳佳文預估，北富銀發卡金額會顯著提升，國泰世華銀行會明顯衰退，北富銀信用卡排名會持續上升至第二名，國泰世華有可能往後退，但就中信銀股東來講，排名、簽帳金額一點都不重要，他們關心的是賺不賺錢？手續費收入有沒有成長？

他表示，其實目前中信銀3大手續費收入仍領先第二名很多，好市多店內消費是零手續費，好市多聯名卡被誰搶走，對中信銀手續費收入影響不大。

巷仔內／好市多、星宇掀戰火　銀行信用卡保位戰開打

防疫險理賠近尾聲　中信產險5月啟動最後一次增資

3/20起新冠輕症非法定傳染病　產險公會：防疫險不理賠

海外神卡無腦刷　赴日旅遊選對信用卡最高賺18%現金回饋

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀