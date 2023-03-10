虎航飛普吉島限時1599元開賣秒殺！刷到9月才有機位
大家手速太驚人了！台灣虎航今（10）日才剛宣布新開泰國普吉島直飛航點，除了配合燦星旅遊推出「每人最低19900元起」高CP值度假行程，同步也在下午14:00時推出1599元限時特惠大促銷，沒想到記者會才剛宣布完沒多久，就有旅客扼腕直呼「首航已經全搶光！」《NOWnews今日新聞》特地請台灣虎航工作人員實際操作查詢，發現真的「刷到9月才有位置」，在網路上又掀起一波火熱討論。
記者汪睿琦/綜合報導
台灣虎航今舉辦普吉島直航發布會，董事長陳漢銘、燦星旅遊總經理殳蓁蓁、泰國觀光局台北辦事處處長丁蓉采一同攜手揭開插旗泰國普吉島新篇章。陳漢銘也說到，台灣虎航是第一個插旗泰國普吉島直飛的國籍航空，對此他相當有自信，強調以虎航專業高級的機上服務，絕對能讓旅客對於難得的普吉島假期充滿期待。
於此同時，台灣虎航今下午14:00發布會開始時，同步在臉書粉專發起「1599元特惠機票大促」活動，到3/11深夜23:59為止提供民眾限時搶購，單程未稅只要1599元，優惠力度實在誘人。
才剛開始搶購沒多久，就傳出有民眾說「5/10開航已經沒有了」！經記者實際查詢，發現的確5/10 1599元便宜機票已經「無可選擇航班」。記者為此也同步詢問台灣虎航工作人員確認，經實際查詢刷票，發現要到9/13去、9/16回才有單程1599元機票。