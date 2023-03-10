痛毆2小時！《黑暗榮耀》導演遭爆校園霸凌 本人回應了
Netflix韓劇《黑暗榮耀》開播後立即成為熱門話題，主要劇情包含校園霸凌、復仇、豪門婚姻以及不倫戀等情節，讓許多觀眾看得相當過癮，今（10）日上架第二季，甚至一度造成網站當機，不過近日網路上卻出現一篇爆料文，受害者指稱他曾遭到《黑暗榮耀》導演安吉鎬的校園霸凌，認為加害者還拿此當主題拍攝韓劇相當荒謬，才會選擇出面拆穿安吉鎬的假面具，對此安吉鎬則否認此事，並強調完全沒有群毆過別人。
記者賴禹妡/台北報導
近日網路上出現一篇關於《黑暗榮耀》導演安吉鎬的爆料文，原PO指稱1996年在菲律賓求學時曾遭到安吉鎬的校園霸凌，當時他和朋友開了安吉鎬女友的玩笑，沒想到某天竟接到安吉鎬電話，把他和朋友叫了出來，之後他們一邊遭受到挨打，一邊被逼問是誰嘲笑安吉鎬女友，甚至還聽到安吉鎬說「把刀拿來」、「捅他」等言語，暴行持續將近2小時。
原PO之後接受韓媒訪問時，提到他現居美國，平時沒有在看韓劇，是透過聊天群組才得知《黑暗榮耀》，且導演還是安吉鎬，讓他回憶起過去被霸凌的時光，直言安吉鎬明明就是加害者，還敢用校園霸凌的主題拍攝韓劇，實在無法原諒，才會選擇出面爆料，也對安吉鎬喊話別想否認，因為他會找當時也被施暴的朋友一起作證。
爆料文曝光後，瞬間引起網友們熱烈討論，安吉鎬本人也出面回應，否認了此爆料消息，表示自己確實在菲律賓留學1年多，但並沒有和韓國籍學生發生物理衝突，「完全沒有群毆某人的記憶」，強調絕無此事。
※【NOWnews 今日新聞
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