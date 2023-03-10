《營業中2》星之沙龍變托嬰中心 王子慘遭混血女孩打槍
TVBS節目《來吧！營業中》第二季「星之沙龍」將於明（11）日迎來第二集，「藝術總監」謝金燕以旋風式爆接單，讓星之沙龍面臨業界史無前例的娃娃軍團考驗，一秒變成托嬰中心。其中首次見到四胞胎的王子（邱勝翊），主動搭訕一位混血女孩時，竟遭已讀不回，讓他只好摸摸鼻子離去。
記者侯家瑜/綜合報導
本集全員自動切換成娃娃音模式，配合童言童語，滿足孩子們天馬行空的所有需求，酒水生活部更成為「奶爸寄放區」，還在熟悉營運模式的星之團隊們，將挑戰一天高達9個「小小客人」的考驗，謝金燕自嘲整到自己，無奈表示：「時間真的不夠用，我其實很意外大家能從一開始的手忙腳亂到慢慢上手，雖然過程中有很多好笑又無奈的事，但這次的表現我很滿意。」
江湖人稱「女兒傻瓜」的修杰楷，挺過剃頭風波，面對接連而來的女孩剪髮需求，全神貫注皮繃超緊，就怕讓小女孩落淚，大嘆：「小女孩都很在意自己的頭髮，所以我真的神經緊繃到，完全沒時間跟其他爸爸好好聊天，只能想盡辦法完成女孩們的需求。」
首次親眼見到四胞胎的王子（邱勝翊）興奮表示：「小朋友其實都很有想法，所以我盡量努力滿足他們想要的模樣，而且我第一次看到這麼多小孩，真的很酷也很佩服他們的爸媽！」不過魅力難以抵擋的王子，卻在與超萌混血小女孩互動時，慘遭已讀不回，只好摸摸鼻子離去，倒是甜美的珮含備受青睞，受到一位混血小女孩喜愛與指定，讓珮含直呼：「心都要融化了，好想生一個！」
「孩子王」楊銘威雖開玩笑表示禁止12歲以下幼童進入星之沙龍，但眼見大來賓李易的兒子Star鬧情緒，美髮部也忙得不可開交時，連連端上調酒，成功讓難得放風的温昇豪、李易和阿沁老師等人，放鬆心情並暢聊爸爸經，酒水生活部也瞬間成為「奶爸寄放區」，更讓爸爸們一致認同星之沙龍需要加開托嬰服務。