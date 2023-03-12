內幕／賴清德隱憂！黨魁作風強勢　派系隱忍不發埋未爆彈

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相較於國民黨2024總統大選至今態勢混沌不明，賴清德定為一尊已成民進黨內共識，民進黨看似站穩腳步迎向2024，但先前整肅黨內黑金、學倫與排黑條款，向來作風強勢的賴清德，動作之大、力道猛烈，也被外界視為似乎刀刀都往派系招呼，黨內不滿情緒早已油然而生。
民進黨日前召開中執會通過「2024大選提名策略小組」，由屏東縣前縣長潘孟安擔任召集人，成員部分邀集各派系參加，但有知情人士透露，名單是由黨中央指定後告知，並非以往由派系推舉，人數雖考量到派系平衡，但對於成員標準則是讓人一頭霧水，有派系中常委因未被徵詢頗有為詞，質疑「是要搞分化嗎？」
據了解，賴清德在同天中執會上，從口袋拿出紙條唸起裁示稿，表達「不建議」現任議員參與2024立委選舉，但艱困選區或無黨內現任立委之選區除外，將送提名策略小組作為協調時參考原則，語畢後讓在場執委面面相覷，大家一臉錯愕，全因此提案先前從未與派系溝通，認為又被賴清德「突襲」，一連串的事件，認為黨內協商機制似乎蕩然無存。
有黨內人士說，以往黨內決策，越有爭議越要協調，但賴清德幾次作法不僅從未跟派系商量，也不夠周延，硬要拉著全黨來背書，這樣的決策方式以後會出問題，屆時若真當選總統，面臨國家大政，是否也是閉門造車？賴清德接任黨主席一路以來，與派系間摩擦與不信任度堆疊，「大家只是隱忍不發。」
而賴清德原訂與英系餐敘，此舉被外界視為「融冰」之舉，最終也豬羊變色，據了解是英系內部有不同看法，部分成員或其他因素無法出席，而民進黨明起開放登記總統初選，在時機敏感之際餐敘臨時喊卡，更引發外界聯想。
知情人士表示，黨內深知2024唯有團結才能有機會勝選，顯然賴清德現在的作法並非如此，強調賴清德在黨內定為一尊是事實，不會有人扯後腿，但不代表心結就此化解、派系全力相挺，若賴真認為不須派系也能勝選，那只有佩服與祝福，各派系也樂得輕鬆全力輔選立委，黨內茶壺風暴恐再起，「解鈴還需繫鈴人，有待主席的『大智慧』化解。」