特企／卡廸那獲國際雙A認證　搶攻安心飲食商機

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據研究調查，零添加飲食已經成為近年來的飲食風潮，即便在食用這些用來「紓壓」的零食時，消費者還是期待能有更健康的選擇，故各家業者也紛紛推出訴求無添加的產品，但在成份中，是無部分人工添加物，亦或是全成分無人工添加物，就需要靠消費者緊盯成分表了。若想要確保是真正天然無添加，最好的方式就是選擇經過第三方評鑑通過的產品。「A.A. Clean Label無添加食品驗證」是由「歐盟無添加發展促進會」(Anti-Additive Clean Label Organization)所頒發的潔淨標籤驗證，對於添加物有嚴格把關，且驗證共分四等級，一星、二星、三星及100%無添加驗證，卡廸那「享自然」系列取得最高等級「100%無添加」，意指台灣法規容許的17+1大類共794項添加物皆不添加，是如今食品無添加驗證級別中的最高等級，也是台灣首支取得100%無添加最高等級的休閒零食，意謂著在你選擇療癒零食的同時，不用擔心造成身體的額外負擔。
卡廸那自從推出全天然洋芋片後，還陸續上架芋頭片、地瓜片等全天然產品，顛覆了吃零食連帶要吃下落落長的成分表的印象，卡廸那表示，享自然系列拒絕添加任何人工添加物，但講求健康的同時也不能犧牲掉美味，故在原料的把關上需要非常嚴格，無論是洋芋片、地瓜片或芋頭片，都是100%新鮮原料切片佐以天然調味，提出濃濃的清甜風味，讓消費者味蕾享受到食材單純的自然清香。
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為歡慶卡廸那全天然系列全面升級為享自然，自3/6至4/30舉辦卡廸那享受自然露營趣月月抽活動，只要在活動期間購買卡廸那全系列產品(包含寶咔咔)，加入卡廸那LINE官方帳號，登錄購買發票並審核確認符合活動參與資格，即有機會讓享自然的卡廸那送你去價值萬元的輕奢露營喔！
活動時間：即日起~2023年4月30日止
活動方式：活動期間內，凡購買卡廸那全系列產品(包含寶咔咔)，加入卡廸那LINE官方帳號，登錄購買發票並審核確認符合活動參與資格，即可參加「卡廸那 享受自然露營趣」月月抽活動。活動期間消費金額經審核符合將可獲得活動點數，以10元為1點換算，達指定點數即可兌換「德州薯條飲料提袋」！數量有限，換完為止。
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貳獎：M1 mini Plus無線智慧LED口袋投影機，價值7900元，每月抽5名，共10名。
參獎：卡廸那產品乙箱(單口味隨機)，價值NT420元，每月抽10名，共20名。