不只有WBC！自由車環台賽　一哥馮俊凱領軍拚黃衫

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今年賽事除了總成績冠軍(黃衫)、登山王(圓點衫)、衝刺王(綠衫)、亞洲總成績冠軍(藍衫)外，保留自去年增設的「敢鬥賞(白衫)」來獎勵單站最具挑戰勇氣表現的選手；而中華五虎將則由第14次出賽環台賽的馮俊凱、今年旅外加盟一級職業車隊的杜志濠、全錦賽金牌的衝刺好手劉恩杰、團隊戰術經驗豐富的盧紹軒，以及首次入選中華隊的新生代好手張誌盛組隊出賽，將以前輩帶新人的方式傳承中華隊拚戰精神，全力為台灣奮戰。
最強中華隊今年新舊陣容參半，領隊王聖慜說：「今年有多達4支二級職業車隊暌違4年後再度參賽，但中華隊會全力迎接挑戰，除了凱哥(馮俊凱)續保亞洲第一藍衫之外，也希望中華隊都能在五站中參與到最後的衝刺。」馮俊凱賽前則鼓勵中華隊年輕好手多多接受挑戰，他說：「雖然今年強度增加，但我們不只要守藍衫，中華隊一樣不差，我們陣中有全國冠軍、計時賽冠軍，我會以我的經驗技術指導，中華隊一樣有能力在衝刺力拼前十。」今年首度加盟一級職業車隊的杜志濠說：「這是我今年的第一場賽事，目前體能維持的還不錯，路線跟去年也有很大的不同，今年強度肯定會比去年更高，我個人是希望能在第三站搶下單站冠軍。」
今年的經典五站賽事，總體距離為670.3公里，路線將由北向南移，首先由臺北市揭開序幕；臺北市站的繞圈賽由市政府出發直行，並繞行至景福門後折返，每圈約10.4公里，今年將繞行8圈，共計83.2公里，各國衝刺好手將在臺北市站大身拳腳、上演超高強度精彩演出；曾被國際裁判喻為環法賽交管等級的第二站桃園市站，賽段前半段超過60%於快速公路上的長距離巡航路線，讓各國車手將在61、66快速公路上大展身手，並將繞行石門水庫後，於復興區決戰角板山，共計120.59公里。
第三站則是橫跨新竹縣、苗栗縣與臺中市三縣市的浪漫台三線站，路線在縱貫台灣西北部的內山公路上，經關西、北補、南庄、獅潭、東勢等地，終點在石岡旅客服務中心，全程約154.5公里，沿途客庄聚落之歷史深度與風土民情，藉由奔馳賽道體驗台三線山陵蒼翠之美，沿途會有2個衝刺點與2個登山點，有望成為今年兵家必爭之關鍵地。
今年再次回歸的南投縣站，以山線路段為主，自南投縣政府出發後，繞行大南投1圈後，行經南投市、名間、集集、水里、魚池、埔里、國姓、草屯等8大鄉鎮，沿途行經集集小鎮著名的綠色隧道、明潭水庫、水里蛇窯、埔里酒廠、臺灣藝術大道、國立臺灣工藝研究發展中心等在地景點，終點設在繞行日月潭1圈後的向山遊客中心，共計169.43公里，也是本屆環台賽單站距離最長的一站
最終站高雄市站，將從宗教文化景點佛光山佛陀紀念館出發，沿途經過旗山、美濃、六龜、甲仙、杉林等客家文化重點發展區，該區段設有3個登山點，再從大樹、燕巢、楠梓、左營等切回終點高雄國家體育場，總長146.44公里，另設有3個衝刺點，經典的路線設計，讓所有的參賽選手在高雄市站完賽之前，都有改寫冠軍寶座的可能。
今年最特別是南投站在暌違4年後重新回歸環台賽，南投縣長許淑華今還特別親自出席環台賽前記者會並且頒發紅包給南投車手盧紹軒，讓盧紹軒更是覺得意義非凡，他說：「有感受到縣長滿滿的誠意，雖然過去在南投站成績並不理想，特別是後段水里還有8公里的爬坡，今年肯定在南投站要更加努力求得表現。」