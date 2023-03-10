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密克羅尼西亞想與我建交　太平洋島國擁有10.5萬人口

▲密克羅尼西亞是由散佈在西太平洋的600個島嶼所組成的聯邦國家，大致位於澳洲東北方約2900公里處，全國人口超過10萬5000人。圖為密克羅尼西亞波納佩國際機場附近海域。（圖／美聯社／達志影像）
▲密克羅尼西亞是由散佈在西太平洋的600個島嶼所組成的聯邦國家，大致位於澳洲東北方約2900公里處，全國人口超過10萬5000人。圖為密克羅尼西亞波納佩國際機場附近海域。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

位於西太平洋的島國密克羅尼西亞（Federated States of Micronesia），今日有外媒披露即將卸任的總統帕努埃洛（David Panuelo），在寫給國會與官員的信件中爆料，直指中國威迫利誘密國官員，損害密國權益，還威脅他的人身安全。帕努埃洛建議密國轉而與台灣建交，並指出曾與我國外交部長吳釗燮討論建交事宜，帕努埃洛開出5000萬美元的價碼，另外每年還可從台獲得1500萬美元的援助。

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▲大洋洲國家密克羅尼西亞聯邦總統在聯合國發言，譴責日本決定將他所稱福島第一核電廠（Fukushima Daiichi Nuclear Power Station）核污染水排入太平洋。（圖／美聯社／達志影像）
▲外媒報導，太平洋島國密克羅尼西亞總統帕努埃洛在信函中，揭露中國各種威脅、賄賂行徑，並透露他今年2月曾與吳釗燮討論，轉與台灣建交的可能性。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
對於帕努埃洛的說法，外交部表示，爭取與理念相近的國家交往一向是我國外交工作的目標，至於對個別國家的接觸細節，外交部不予評論。外交部強調，帕努埃洛的所言證實了中國威權主義對太平洋區域的損害，民主陣營應團結一致，強化民主韌性，對抗威權壓迫。

密克羅尼西亞小檔案

密克羅尼西亞是由散佈在西太平洋的600個島嶼所組成的聯邦國家，大致位於澳洲東北約2900公里處，全國人口約10萬5000人。首都位在帕理克爾 （Palikir），官方語言為英文，但當地人民亦會使用南島語言溝通。

▲密克羅尼西亞首都位於帕理克爾。（圖／翻攝自外交部官網）
▲密克羅尼西亞首都位於帕理克爾。（圖／翻攝自外交部官網）
密克羅尼西亞於1991年加入聯合國，在二次世界大戰時曾被日本佔領，戰後聯合國將密克羅尼西亞交由美國託管，密克羅尼西亞在1986年與美國簽署《自由聯合協定》，由美國承擔密克羅尼西亞的國防責任，並允許美國在境內建立軍事基地，同時美國給予密克羅尼西亞每年約1億美元的財政援助，另外美國還提供密克羅尼西亞公民在美生活與工作的權利。

密克羅尼西亞與美國於2003年重新簽訂了《自由聯合協定》，新協定將雙方的權利義務再延長了20年。今年兩國也正在洽談再一次的重新簽訂協定，而中國近年將手伸入西太平洋區域，索羅門群島（Solomon Islands）和吉里巴斯（Kiribati）在2019年和我國斷交，轉而與中國建交。密克羅尼西亞則是中美外交角力的最新地緣戰場。

密克羅尼西亞共有4個州，由於全國由600個島嶼組成，陸地總面積僅約702平方公里，可利用土地狹小，如何獨立發展經濟，擺脫外援的依賴，一直是密克羅尼西亞的最大挑戰。

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