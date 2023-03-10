中信金總座看今年股債市不太好　談股利有配發1.1元實力

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中信銀2022年合併稅後盈餘年成長24.7%，達371.42億元，創歷史新高，其中存放業務成長動能強勁，整體放款年成長達17.2%，且受惠於台美升息，淨利差較2021年大幅提升17個基點，帶動淨利息收入年成長27.3%；手續費收入方面，財富管理業務雖受市場波動影響，信用卡業務、個人金融及法人金融等相關手續費收入仍持續成長。中信銀行截至2022年底之合併逾期放款比率為0.49%，合併呆帳覆蓋率為332.1%，呆帳成本為26個基點，資產品質十分穩定。
保險業務方面，台灣人壽持續導入高價值商品策略及多元化投資布局，損益兩平率持續降低，2022年初年度保費收入市占率為7.4%，業界排名第五；截至2022年12月底外匯價格變動準備金累計金額已達122億元。然受到2022年投資市場劇烈波動、防疫保單理賠及準備金上揚影響，影響台灣人壽2022年全年獲利表現。
股利政策部分，中信金財務長徐旻傾表示，2022年因為股債市不好，中信金旗下保險、投資單位有較大的跌價損失，但中信金過去有保留很多未分配盈餘，今年可拿來發放，在計算依法提列盈餘公積後，每股有配發1.1元現金股利的實力，但此不包括資本公積和法定盈餘公積，實際發放的金額，還要考量自身業務成長、資本適足情況和投資人期待之下，再報請董事會核准。
此外，陳佳文也強調，中信金今年首要任務，要把保險業子公司的營運進行體質調整，不那麼重視量，而要多發價值型保單；對銀行營運則審慎樂觀，未來幾年在經濟看好的區域中，包括中國、東南亞會有很深的布局，而日本換了新的央行總裁，預期貨幣政策會有所改變，倘若日本脫離了零利率，日本市場的營運有機會不那麼辛苦。
展望今年景氣，陳佳文表示，去年各國央行大舉升息，光是美國聯準會升息了17碼，一般原本預估美國今年第1季升息腳步可能緩慢下來，但從最近美國通膨情況來看，聯準會3月再升息2碼的機率攀升至7成，但預期今年聯準會升息不會再像去年幅度那麼大，只是如果美國聯準會再升息，預估台灣央行3月23日可能會升息半碼。
他還說，短時間利率要往下走恐怕還是有其困難度，因此，預估債券市場仍會低迷一點，股市也難有很大發揮，保險因以投資為主事業體，所以還是會較辛苦，尤其今年開春股債市還是不太好，美元利率升很多，新台幣沒什麼升，因此避險成本升很高，預期今年人壽營運壓力還是會大一點，但因防疫險去年底已提損213億元，若不足再增資也有限，人壽財務數字今年可望轉虧為盈、且比去年好很多。