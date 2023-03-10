台中崇德文心捷運特區持續升溫 立彩建設搶進推新案

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立彩建設協理施慧雯表示，台中市因地理位置適中，南來北往交通便捷，加上氣候穩定宜人，都市建設持續進步中，已多次獲選為台灣最宜居城市，所以他們相當看好台中市房市，尤其是北屯區的發展，因此今年搶進推出「立彩時盛川」新案。
由立彩建設推出的「立彩時盛川」新案，基地位於瀋陽路與柳陽東街角地，除有文心崇德兩條動脈，連結漢神洲際娛樂商城、台中巨蛋百億建設之外，400公尺抵達四維國小站，並鄰近文心崇德站，享有崇德美食人文聚落、昌平商圈一點利黃昏市場、中友一中商圈機能，可說是目前市中心新案中，少有的水岸第一排優點，漫步就能抵達旅順公園、兒童公園等稀有綠地，與普林斯頓小學、慎齋國小、衛道中學等名校，學區、商圈、水岸、公園、交通一次擁有的地段優點，讓「立彩時盛川」成為這一波買盤需求中，最受矚目的新案之一。
施慧雯表示，儘管房市冷靜期來臨，但民眾仍有購買好房子的決心，因此優質地段、金牌建築設計團隊、搭配智能、防疫、健康新住宅，成為架構好房的金三角，吸引具有剛性需求的置產客出手。
「立彩時盛川」由台中市第三屆建築師公會理事陳世榮建築師操刀，陳建築師擁有完整的建築與公部門資歷，多次榮獲中華建築金石獎、高層建築金質獎。同時又邀請近年屢獲德國if、韓國Ｋ-design、美國星火國際設計大獎的美學常勝軍—晴天見設計洪嘉彥總監，負責公設設計與景觀規劃，為立彩建設一直堅持的新古典建築，帶入時代新猷與藝術思考，打造全齡共享的低調奢華，又有新世代菁英嚮往的多元共享共融機能。
「立彩時盛川」產品規劃37-38坪均質三房，總價在1800-2000萬元。因應後疫情時代，在整體建材設備上誠意十足；「智能部分」除有智能設施管理系統，提升社區維養效能，更引進台電最新「專設電表+EMS+專用電價」電動車系統，透過「專設1戶電表」、「EMS電能管理」併行，加上「低基本費、高價差、離峰長」優勢，增加充電安全更省能省錢。
至於防疫部分，引進崇友感應式電梯，未來住戶只需以手勢或語音叫車進出，實現無接觸動線；各戶加強通氣排風動線，加碼POLL-TEX防霾紗窗、5+5mm膠合玻璃、日本三協氣密窗，引進好空氣同時，也阻斷消除細菌、pm2.5、病毒傳播可能。在主張健康方面，是採用德國第一家ISO9001認證、德國十大品牌pronorm廚具；日本第一品牌TOTO全自動抗菌節能馬桶等，要為未來住戶的居家健康把關。