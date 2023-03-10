T1／魔獸最佳拍檔破滅　蘇翊傑肌肉撕裂、本季報銷

桃園永豐雲豹職業籃球隊今宣布「四爺」蘇翊傑，因日前練球時原本就受傷的左小腿再度出現不適情況，經醫生檢查過後，確定為左小腿肌肉撕裂，本季無法再度回歸球場。 我是廣告 請繼續往下閱讀 蘇翊傑在前年雲豹隊剛成立之初被委以重任，擔任球隊總經理一職，建立球隊初步文化，更在去年找來「魔獸」霍華德(Dwight Howard)加盟，為國內籃壇注入強心針，而在去年底，他決定卸任總經理職務重披球衣，要以球員身份幫助球隊。去年12月24日復出首戰，蘇翊傑全場打了近34分鐘，但一週後第2戰面對臺中太陽，賽前左小腿就出現輕微拉傷情況但仍帶傷上場，出賽9分鐘後就退場，1月15日對上高雄海神之戰，他出賽37分鐘，卻也因此傷勢復發，之後的比賽就只能作壁上觀。原本經過治療傷勢好轉後，蘇翊傑也開始練球準備再次回歸，卻在過年後一次練球行程中，再度拉傷原本受傷的位置，經醫生檢查過後，確定本季無法再以球員身份出賽。獨家專訪／Curry經紀公司來台 揭開Octagon集團神秘面紗NBA／Curry歸隊卻苦吞3連敗！ 衛冕軍客場戰績慘不忍睹獨家專訪／誰最有可能旅外？國際知名運動經紀人點名他PLG／牧倫斯噴44分、24籃板搭配國王穩居第一 奪單月MVP