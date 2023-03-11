情人節快筆記！九份重遊《悲情》場景 放閃攻略收下衝了
下週二（3/14）就是白色情人節，傳說是男生們回禮女孩心意的日子，你還沒想到送給另一半甚麼難忘的回禮嗎？不妨去九份來一趟復古浪漫之旅吧！恰逢《悲情城市》時隔33年重新修復上映，劇中重要場景「九份」又再掀起一波打卡潮，山城中充滿風味建築、石階、巷道、美食、夜景，絕對能滿足濃濃情人節儀式感！不僅如此，新北觀光局還搭上風潮舉辦「九份紅燈籠祭」，民眾可租借旗袍在各式紅燈籠牆前大拍美照，你/妳還不趕快筆記起來，帶另一半衝了！
記者汪睿琦/綜合報導
談到台灣最美觀光景點，九份絕對位居榜首。由蜿蜒山路組成的九份有幽靜神秘的山城景色，加上長年高掛紅燈籠等復古特色，吸引《悲情城市》來此取景，更將九份美景推廣到全世界都知道。
新北觀光局看準九份客潮，在五番坑公園、金山岩等地推出「九份紅燈籠祭」活動特別設置的打卡裝置，民眾可以在九份老街附近店家租借旗袍，與各式燈籠裝置拍出九份最新限定的打卡美照，還可以體驗穿著旗袍走在古色古香的建築、懷舊的街道上，彷彿穿越時空回到舊時光。
入夜後的九份更漂亮，沿途掛滿紅燈籠的石梯街道、濃厚中式氛圍的特色茶樓，還有金山岩浪漫的愛心燈籠互動裝置以及五番坑公園的金色、紅色燈籠相互輝映，還有觀光局長楊宗珉親自推薦的傳統紙燈籠（閩南語為「古仔燈」），絕對是遊客拍照不能錯過的景點。「九份紅燈籠祭」活動於即日起展至3月26日止，新北觀光局期間盛邀民眾來訪。
除了九份，整個新北市瑞芳區擁有山城、海景及豐富的礦業歷史，同時也隱藏了許多網美的熱門打卡點，像是報時山步道有「全臺最短最美看海步道」之美名、金瓜石地質公園最具特色的就是本山礦場謎樣般的石頭陣，無耳茶壺山登頂則可以擁有上帝的視角，俯瞰陰陽海、浪漫公路及廣闊的基隆山，處處都是打卡熱點。