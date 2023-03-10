不景氣與需求下滑　全球AR、VR裝置出貨年減20.9%

我是廣告 請繼續往下閱讀
排名第二的是ByteDance（Pico），市占率為10%，因為該公司繼續加強其產品組合，並專注瞄準Meta明顯缺席的市場或不太知名的品牌。三到五名則由DPVR、HTC和iQIYI佔據。另一家值得注意的廠商是Nreal，雖然它只在AR/VR頭戴裝置中搶下市占第六位，但在2022年以接近10萬台的出貨量佔據了AR頭戴裝置的市場第一名。
IDC行動和消費設備研究經理Jitesh Ubrani表示，當Meta和ByteDance在VR領域展開對決時，Nreal已經能夠通過吸引行動遊戲玩家來慢慢擴大其影響力。 儘管AR和VR還處於早期階段，但Meta已經能夠通過其各種第一和第三方內容為自己建立一條護城河。這也是Sony和Apple有可能在未來可以提供有意義的競爭之處，長遠來看，也會給ByteDance和Nreal等其他競爭對手帶來壓力。
IDC行動設備和AR/VR研究總監Ramon T. Llamas補充，另一個正在慢慢獲得關注的領域是混合實境頭戴式裝置，可以在虛擬實境和擴增實境之間切換的設備。去年秋天Meta Quest Pro的發布和今年稍早HTC的XE Elite的發布，表明了AR/VR頭戴裝置市場可能的創新，不難想像其他廠商也會跟進。
此外，可以使用多種用途，例如入職指導到培訓協作的商業用戶可能會被其吸引。然而，鑑於AR和VR在市場上的滲透率仍然很低，混合實境頭戴式裝置要獲得關注可能還需要多幾個週期。