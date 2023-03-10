迎演唱會熱潮！限定氣泡飲、茶點粉墨登場

▲看準韓國女子天團BLACKPINK的超高人氣，網美飲料店「My mine我的私房飲」與「BG韓式炸雞德賢店」聯手推出限定商品。（圖／記者陳美嘉攝，2023.03.10）
記者陳美嘉／高雄報導
2023-03-10 20:32:46
高雄3到4月眾星雲集，國內外巨星接力開唱，高市府推出「加食延暢」活動促進演唱會經濟效益，業者則發揮創意祭出專屬商品搶商機。看準韓國女子天團BLACKPINK的超高人氣，楠梓地區的網美飲料店「My mine我的私房飲」與「BG韓式炸雞德賢店」聯手推出粉紅氣泡飲等限定商品；Cozzi THE Roof餐廳則有「粉墨狂饗茶點組」，以粉色及黑色的特製茶點呼應BLACKPINK代表色，並加碼舉辦Dress Code活動。
Mymine我的私房飲精品氣泡飲，強調「做自己 喝喜歡」，使用優質素材如食用有機玫瑰、天然薄荷葉等，創造出風味獨特而繽紛的美麗飲品；專利的易開罐封口設計，還能長時間保留氣泡水的綿密口感，讓飲料變的十分有層次。針對這次高雄的BLACKPINK演唱會，推出專屬粉紅色-草莓可爾必思氣泡飲，搭配咖啡混合檸檬散發迷人氣味的西西里咖啡特調，並特別設計粉紅色及黑色專屬瓶，成為限量專屬的雙色組合。而BG韓式炸雞楠梓德賢店也開發出專屬的粉紅優格醬，搭配人氣最高的BG雞塊，來向偶像致敬。 ▲業者推出草莓可爾必思氣泡飲、西西里咖啡特調，並特別設計粉紅色及黑色專屬瓶，成為限量專屬的雙色組合。（圖／記者陳美嘉攝，2023.03.10） My mine我的私房飲與BG韓式炸雞德賢店限定活動於3/11~19日推出，民眾憑BLACKPINK演唱會票根或是穿著粉紅色與黑色穿搭，就可以用120元的優惠價，購買專屬限定「粉紅氣泡+檸檬咖啡氣泡」優惠雙搭限量組合。另外，也可用275元購買原價420元BLACKPINK限量版套餐，套餐內含BG韓式炸雞雞塊20塊裝+粉紅優格醬，以及2瓶限量飲品。 ▲憑BLACKPINK演唱會票根或是穿著粉紅色與黑色穿搭，就能享有專屬優惠。（圖／記者陳美嘉攝，2023.03.10） 女神團體BLACKPINK首度到台開唱，吸引大批粉絲身穿團體代表色為偶像應援，Cozzi The Roof餐廳順應熱潮，推出限定茶點「粉墨」登場，茶點以女星喜愛的低熱量甜點「水信玄餅」，搭配可爾必思調配而成的「初戀粉色乳酸飲」以及苦中帶點酸鹹口感的「墨韻玫瑰特調咖啡飲」，下午茶時段限量供應，每組275元。優惠活動即日起至3月31日，身穿代表色「粉墨」服裝，用餐即享午、晚餐88折優惠。 ▲Cozzi THE Roof餐廳推出「粉墨狂饗茶點組」，以粉色及黑色的特製茶點呼應BLACKPINK代表色，並加碼舉辦Dress Code活動。（圖／和逸飯店提供）