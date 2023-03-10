經典賽／王維中遇大亂流失分　中華隊反以1分落後

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中華隊士氣大振，1局下林子偉對先發投手Ryan Castellani，一棒轟出全壘打，讓中華隊一度領先。
不過義大利隊利用江少慶控球亂流，Dominic Fletcher、Brett Sullivan連續安打，Nicky Lopez強迫取分得手，讓義大利追平，沒想到江少慶又被Ben DeLuzio敲出三壘安打失分，最後他用三振化解危機。
3局下半，義大利隊換上Joe Biagini上場接替先發投手Ryan Castellani投球，但中華隊該局首棒打者張育成就敲出長打，下一棒的吳念庭也補上一支穿越安打，形成一、三壘有人，第七棒陳傑憲在又擊出左外野平飛安打，先將比數追平，下一棒王柏融接著敲出中外野的平飛安打，再補進1分。
2分領先的中華隊，一、二壘持續有跑者，義大利隊當機立斷再換投，換上Stephen Woods Jr.，此時中華隊輪到第9棒江坤宇打擊，打往三壘防區卻造成義大利隊三壘手Nicky Lopez的失誤，幫中華隊再添一分，前3局打完中華隊反而以5比2超前領先義大利。
義大利對4局上利用王維中控球不穩，Dominic Fletcher獲保送，Brett Sullivan、Nicky Lopez安打先追回1分，Ben DeLuzio也敲安追平，Miles Mastrobuoni也敲安超前比數為6:5。
王維中共用41球，被打4安打，1保送，3次三振失4分，中華隊應該在下局就會換投。
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