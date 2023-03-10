高凌風過世9年！帥兒鬆口曝遇低潮　無預警爆喜訊

「永遠的歌王」高凌風離世9年，但他的經典歌曲〈燃燒吧！火鳥〉、〈冬天裡的一把火〉等，依舊傳唱至今，他的兒子葛兆恩繼承父親的音樂天分，他有感身邊的長輩仍會哼起父親的歌，於是有了「父曲子唱」的想法，宣布在3月14日晚間舉辦「臨風之夜」，希望透過自己的歌聲，讓上一代的朋友以及歌迷們，重回那些年的美好時光。此外，葛兆恩也罕見提到，退伍後經歷過一段低潮。
記者吳雨婕/綜合報導
這場「臨風之夜」演唱會名稱，算是承襲父親高凌風當年主持的節目《臨風高歌》，葛兆恩將會在當晚帶來多首父親的經典歌曲，而過去3個月裡，他親力親為參與整場活動，小至場地租借、影印海報，大至歌曲排列、表演設計等，談到最辛苦的部分，葛兆恩笑回：「其實真的都還好，因為很多以前就很照顧我的叔叔、阿姨，一聽到這個計畫時，他們那種興奮、懷念和期待的感覺，就已經可以支撐著我一定要把活動辦成。」
葛兆恩也透露，在退伍後其實曾陷入一段低潮期，然而當自己一度想要放棄時，腦海就會產生一些旋律，因此他相信無論再苦，都不能放棄音樂，如今也將要在「臨風之夜」把自己近來努力準備的成果帶給大家，而他的姊姊葛宸羽也會到場為弟弟助唱，除了演唱父親的經典之作，葛兆恩還會帶來個人音樂作品。