蕭煌奇悲痛告別亡父！哭到無法說話 心亂如麻仍感激關心
蕭煌奇爸爸於日前病逝，今（10）日下午4點於新北市立板橋殯儀館舉辦蕭爸爸告別式，過程中蕭煌奇哭得非常傷心，樂隊也特別選唱蕭煌奇的歌，有〈末班車〉、〈銀角仔〉、〈阿公的舊皮衫〉等曲。今家祭親族共60人齊聚致哀，但對於工作上的同事和媒體關懷，私底下蕭煌奇有透過經紀人表示，不要麻煩到大家，但蕭煌奇的好人緣，讓爸爸的公祭總共來了300人致哀，讓忍痛治喪的蕭煌奇，對大家充滿了感激之意，也表示這些天來，親朋好友的來訊、電話等各種慰問打氣，全都收到，也非常感謝外界的關心：「點滴在心，合十感恩。」
記者吳雨婕/綜合報導
蕭煌奇曾為爸爸量身打造寫了一首歌〈大丈夫的願望〉，讓爸爸一圓歌星夢，蕭煌奇表示父親一生瀟灑不羈、風流倜儻，常以幽默的態度待人處事、兒孫輩自是遺傳了他的開朗跟幽默感。因此特別創作該曲送給父親，而今告別式蕭家人也特別用此曲製作紀念MV，在裡頭放進和蕭爸的合照、全家福、出遊照等，兒孫輩也都把對蕭爸思念的話放在MV裡，在告別式上播放，數不盡最深的思念。
據悉嘉義出身的蕭爸爸，遺願是葬在故里，蕭家人會遵從蕭爸的意思，會在嘉義的塔裡修一個蕭家祠堂，屆時也會把蕭家公媽都一齊請到蕭家祠堂裡團聚，由於星期日是長孫女、也就是蕭煌奇大姪女成婚之日，家人會等婚事過後，再將蕭爸的靈灰送下嘉義入塔位。蕭煌奇今送別父親非常心傷，經紀人表示：「他難過到沒有力氣說話，心亂如麻。」但有特別託經紀人感謝各界關愛，銘感五內。