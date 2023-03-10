14家金控獲利排名大洗牌　今年前2月賺478億、年減逾5成

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富邦金今年2月自結合併稅後淨利13.08億元，較1月賺60.84億元大幅減少，主要是防疫險損失高於預期，產險2月仍虧損約23億，導致金控當月盈餘僅約13億元，但其他子公司包括台北富邦銀行2月稅後淨利仍創歷年同期次高，富邦證券2月稅後淨利亦創下歷年同期新高紀錄。而富邦金累計前2月合併稅後淨利73.92億元，也年減8成，每股稅後純益 (EPS）為0.60元，仍居金控每股獲利王。
富邦產險今年2月稅後虧損23.39億元，累計稅後虧損24.47億元。富邦金指出，由於台灣防疫政策陸續解禁，加上春節連假效應，使得前2月實際確診率波動較大，理賠申請件數自2月也因長假後有所回升，公司積極處理賠款案件，2月防疫險相關直接賠款金額41.96億元、自留賠款金額32.78億元，相關準備金餘額約24.86億元。
中信金今年2月自結稅後盈餘54.79億元，累計前2月合併稅後盈餘79.9億元，雖然年減35%，仍拿下金控累計獲利王，每股稅後盈餘（EPS）為0.41元。中信金說明，2月子公司中信銀行核心業務動能穩健，存放款業務持續成長且財富管理手續費收入動能佳，單月稅後獲利達40億元；另一方面，子公司台灣人壽保險公司2月受惠於美元升值且投資方面有處分利益挹注，單月稅後獲利2.46億元。
中信金分析，與去年同期相比，銀行業務受惠於升息影響，且存放款基盤持續成長，利差擴大，利息收入年成長超過2成；手續費收入成長則因新冠疫情趨緩，帶動國內外旅遊信用卡消費，消費金額增加，銀行整體稅後獲利較去年同期成長44%。保險業務則受新台幣升值影響且投資處分獲利較少，與去年同期相較，獲利仍為衰退。
雖然兆豐銀行財務操作表現略遜1月，兆豐金單月稅後純益仍有37.05億元，累計前2月稅後賺77.84億元，年增118.28%，2月單月及累計獲利則居金控第二，累計每股稅後純益（EPS）0.56元。
受到國泰人壽2月持續虧損拖累，國泰金自結今年2月稅後獲利25.3億元，累計稅後賺42.6億元，年減8成，累計EPS僅0.29元。不過，國泰金2月單月獲利已較1月增加，國泰證券及國泰產險單月獲利創同期新高，國泰世華銀行單月及累計獲利雙創新高。
國泰產險部分，由於已在去年提存防疫保單相關準備金，今年獲利表現回歸正常，2月稅後淨利2.4億元，累計稅後淨利3.8億元，較去年同期減少2.3億元，主要因去年同期投資收益基期較高。在防疫保單方面，2月單月簽單賠款39.6億元，今年累計簽單賠款66.6億元，因去年12月已提存相關準備金93.8億元，故今年賠款由已提存之相關準備金沖抵而不影響損益，獲利表現回歸正常。
第一金自結今年2月稅後盈餘22.6億元，主要是主因銀行、證券子公司表現亮眼，第一金證受惠於投資收益增加，前2月獲利年增逾3倍，挹注金控累計前2月稅後純益攀升至43.33億元，年增逾4成，每股稅後盈餘0.33元。
玉山金自結2月稅後盈餘12.3億元，累計前2月稅後盈餘39.5億元，年成長40.98%，每股稅後盈餘0.28元，受惠主要3家子公司獲利較去年同步出現正成長，其中，玉山銀行累計稅後盈餘34.7億元，年成長46.39%，整體資產規模提升帶動收入成長，資產品質保持良好，加上信用卡、財富管理等手續費業務穩健發展；玉山證券累計稅後盈餘1.6億元，年增9.68%。
台新金自結2月稅後純益18.6億元，累計稅後純益32.9億元，年成長143.7%，每股稅後盈餘0.25元，主要旗下台新人壽單月轉虧為盈，加上證券子公司績效大幅提升所帶動，其中台新銀行2月稅後純益13.6億元，核心業務獲利動能持續穩健，資產品質維持穩定，截至2月底逾放比0.11%，備抵呆帳覆蓋率1192.41%。
永豐金自結2月稅後獲利14.25億元，月減11.1%，主要因銀行計息天數較1月減少，但今年前2月累計稅後獲利30.28億元、年成長11.9%，每股稅後盈餘0.27元。
開發金自結2月稅後獲利9.22億元，年減66%，主要是子公司中國人壽受聯準會持續升息，台美利差擴大影響，整體避險成本居高不下，2月稅後獲利僅2.08億元，累計前2月更出現稅後損失5.83億元。而開發金前2月累計稅後獲利15.55億元，也年減75%，每股稅後盈餘0.09元。開發金表示，美國經濟數據指標仍有過熱跡象，全球市場焦點仍將關注美國聯準會政策，加上持續升息步調對全球經濟成長的衝擊，面對整體經濟局勢波動，將持續落實風險控管機制以降低營運風險，並專注執行核心策略，維持長期穩健經營發展。
至於新光金則是2月唯一呈現虧損的金控，自結單月稅後虧損21.16億元，但已較1月虧損縮小，累計前2月稅後虧損59.67億元，累計每股虧損0.39元，獲利表現仍敬陪末座。