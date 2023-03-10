經典賽／中國隊不是肉腳！梁培開轟砲打日本隊

經典賽／呂彥青強心臟！力保中華隊不失分

▲中華隊呂彥青。（圖／記者葉政勳攝）
▲中華隊呂彥青。（圖／記者葉政勳攝）

記者吳政紘／台中報導

2023年經典賽A組預賽，今天中華隊跟義大利上演打擊混戰，投手又再度成為關鍵，中華隊6局由陳禹勳上場，不過他2出局後遇到危機，中信兄弟左投呂彥上陣拆彈，順利守住，沒想到7局他又在2出局後連投2次保送，最後讓對方擊出游擊滾地球，目前兩隊以7:7平手。

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中華隊此役推出江少慶先發，他首局就投出變相的三上三下，王柏融左外野飛球回傳，鄭宗哲精彩刺殺，讓義大利隊無功而返。

中華隊士氣大振，1局下林子偉對先發投手Ryan Castellani，一棒轟出全壘打，讓中華隊一度領先。

不過義大利隊利用江少慶控球亂流，Dominic Fletcher、Brett Sullivan連續安打，Nicky Lopez強迫取分得手，讓義大利追平，沒想到江少慶又被Ben DeLuzio敲出三壘安打失分，最後他用三振化解危機。

3局下半，義大利隊換上Joe Biagini上場接替先發投手Ryan Castellani投球，但中華隊該局首棒打者張育成就敲出長打，下一棒的吳念庭也補上一支穿越安打，形成一、三壘有人，第七棒陳傑憲在又擊出左外野平飛安打，先將比數追平，下一棒王柏融接著敲出中外野的平飛安打，再補進1分。

2分領先的中華隊，一、二壘持續有跑者，義大利隊當機立斷再換投，換上Stephen Woods Jr.，此時中華隊輪到第9棒江坤宇打擊，打往三壘防區卻造成義大利隊三壘手Nicky Lopez的失誤，幫中華隊再添一分，前3局打完中華隊反而以5比2超前領先義大利。

義大利4局上利用王維中控球不穩，Dominic Fletcher獲保送，Brett Sullivan、Nicky Lopez安打先追回1分，Ben DeLuzio也敲安追平，Miles Mastrobuoni也敲安超前比數為6:5。

陳冠宇接替投球，但2次三振後，又投出2次保送，陳禹勳上場後，又被敲安失分，但他也吃完0.1局，沒想到6局又遇到危機，呂彥青牽制抓到出局數，張育成6局下開轟，一棒追平比數。

不過7局2人出局後，呂彥青連續投出保送，還好自己也可以化解。總計他投1.1局無失分，沒有被打安打，2保送，1三振，共用18球。



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