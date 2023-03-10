經典賽／中華隊勝利！中斷「跨屆7連敗」續命　PTT全炸了

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雙方在賽事中都有得分大局出現，本場台灣打線也成功串連。在第一局下半就率先由第三棒林子偉擊出右外野全壘打，率先打出1分，二局上義大利反攻，第八棒Ben DeLuzio更是擊出中外野方向三壘安打，以2:1反超中華隊。
二局下半，中華隊第一棒鄭宗哲擊出右外野安打帶有1分打點，中華隊拿下第2分；三局下半，中華隊打線再度串連，第七棒陳傑憲、第八棒王柏融、第九棒江坤宇接連擊出安打，替中華隊拿下3分，以5:2領先義大利。
四局上半，輪到義大利打線反攻，攻下4分大局，反倒以6:5反超中華隊；五局上半，義大利繼續進攻，第七棒Nicky Lopez：中外野穿越安打帶有1分打點，義大利拿下第7分。
六局下半，張育成擊出2分全壘打！整個洲際球場全都嗨翻了，雙方追成7:7平手。
七局下半，中華隊攻勢再度串連，第七棒陳傑憲先選出保送，此時雙方教練團出招，義大利換投Joey Marciano，中華隊換上代打成晉，成功打出穿越安打，第九棒江坤宇、第一棒代打范國宸都持續開火，打回中華隊第8分。
八局下半，中華隊再度猛攻，張育成選出保送，吳念庭擊出右外野安打，第六棒重砲吉力吉撈・鞏冠轟出三分全壘打，中華隊拿下第11分。
九局上半，中華隊終結者宋家豪續投，沒讓義大利展開攻勢，最終中華隊就以11:7擊敗強敵義大利，拿到本屆經典賽首勝，同時也中斷經典賽跨屆7連敗，讓PTT湧入大量球迷嗨翻喊「太神啦」、「國防部長張育成，以後誰還敢酸」、「這場真的神調度」、「等這場好久了」。
WBC經典賽中華隊自2013年起7連敗戰況
2013經典賽
B組預賽
2013/3/5 中華 2:3 韓國
1組複賽
2013/3/8 日本 4:3 中華
2013/3/9 中華 0:14 古巴
2017經典賽
A組預賽
2017/3/7 以色列 15:7 中華
2017/3/8 中華 5:6 荷蘭
2017/3/9 韓國 11:8 中華
2023經典賽
A組預賽
2023/3/9 中華 5：12 巴拿馬
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關鍵止敗一役
2023經典賽
A組預賽
2023/3/10 中華11：7義大利
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