推動跨域教學　清景麟教育基金會助月美國小「造窯」

來自杉林區瓜果故鄉的月美國小，全校師生總動員在校園「造窯」，建造外觀呈現南瓜造型土窯稱為「月美南瓜窯」。未來校方將利用土窯，推行跨域教學主題，並發揮社區共好影響力，傳承老祖宗智慧。此美好理念獲清景麟教育基金會支持，不只補助經費，更帶領企業志工參與難得的製作過程。
記者陳美嘉／高雄報導
月美國小校長邱怡和表示，現在教育強調跨域整合，透過「造窯」，看似單一的行為，卻可以成為各領域的顯學，校方透過專業的造窯專家「野地森活」指導，提供老祖宗智慧的傳統作法，強調友善環境，基座採用黏土、沙、小石頭、米糠、稻草稈、花崗岩版、竹筒、龍眼木、蚵殼粉及礦石粉等天然材質，盡可能就地取材，減少運輸碳排放，也讓孩子實際觸碰土塊，接近大自然，對土地友善.
邱怡和說，待「月美南瓜窯」開始使用時，學生們還可從料理過程，習得容量計算、空氣流動、數學比例與簡單結構承載力學等知識。
清景麟教育基金會長期關心偏鄉學校教育，每年自發性發起「補助偏鄉學校計畫」，透過校方自提教學計畫，外聘委員實地訪視評選，入選者獲補助金。基金會執行長楊佩琪表示，本次月美國小校方提出的「造窯」計畫，將造窯的過程設計成一連續的教學目標，藉由實作過程，整合融入數學、科學、自然、生活、藝術與人文領域等高度結合校定課程，同步達成聯合國SDGs永續發展目標多項指標，獲得評審委員的高分支持。