經典賽／中華隊幸運第7局！4分差氣走強敵義大利奪首勝

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首局中華隊第三棒林子偉就敲出右外野方向的陽春砲，幫助中華隊破蛋，但第2局中華隊先發投手江少慶遇亂流，單局被義大利隊敲出三支安打掉兩分，中華隊反倒落後一分，但韌性十足的中華隊在下個半局馬上靠著小將鄭宗哲的穿越安打追平，並在第3局靠著「四爺」陳傑憲以及「大王」王柏融的連續安打添兩分，義大利隊的三壘手Nicky Lopez發生守備失誤再多送中華隊一分，單局中華隊打下3分大局再度互換領先。
然而中華隊投手在第4局又出狀況，第二任投手王維中單局被打出四支安打失四分，第5局換上陳冠宇之後，又連續投出保送，緊急派出陳禹勳止血，仍再掉一分，前5局打完中華隊以5比7落後兩分。
6局下半是整場比賽轉捩點，林立選到保送後，第四棒張育成首球就攻擊，瞄準一顆94.3英哩(約154公里)的紅中速球，一棒扛出中外野大牆，將比數追平的同時也讓全場爆滿的兩萬名觀眾沸騰。
中華隊攻勢在7局下再起，陳傑憲選到保送之後，代打的成晉、第九棒江坤宇敲出連續安打，中華隊形成滿壘，此時換上范國宸代打，打出一支幸運的內野安打，幫助中華隊順利超前。
此時氣勢已經完全倒向中華隊，8局下半加上全場觀眾的歡呼聲，一、三壘有人的情況，捕手吉力吉撈‧鞏冠補上中外野三分砲，將比賽定調。
本場比賽中華隊打出16支安打，打回11分，包含林立、張育成、吳念庭、陳傑憲都有單場複數支安打的表現，合力拿下這關鍵的奇蹟一勝。
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