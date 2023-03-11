經典賽／敲3安、保送統統來！陳傑憲：我想證明我們很強
中華隊今晚以11比7擊敗強敵義大利，拿下本屆經典賽首勝！中華隊外野手陳傑憲（四爺）本場比賽單場3打數全敲安、還加上1次保送，4個打席全上壘，是中華隊的獲勝重要功臣之一，賽後他受訪時坦言「心情蠻想哭的」，並表示經過前一場戰敗之後，有很多人不看好中華隊，但想要證明「我們這個世代也是很強的」，希望能在往後的比賽繼續創造「不一樣的中華隊」。
記者簡名杉/台中報導
陳傑憲透露，前一場對巴拿馬輸球之後，球隊氣氛並沒有變差，也沒有放棄，「棒球就是這樣，不到最後不知道什麼結果」，很感謝球隊的年輕選手們帶動整個團隊。
今天雖敲出超前安打，但陳傑憲在場下一直努力讓自己「冷靜下來」，他解釋是因為很興奮，自己也是第一次參與這麼大的比賽，很想要表現，所以告訴自己「要穩住」，還要上場守備，比賽也還沒結束，等到勝利到手後再來釋放。
今天上壘率百分百，陳傑憲指出因為下一棒是王柏融，所以自己就想辦法上壘，並且努力為球隊做出機會，相信後面的打者，希望往後的比賽可以繼續維持，陳傑憲還提到非常感謝情蒐人員給的資訊，讓打者們能了解到比較陌生投手的球路，同時很感謝打擊教練「龍貓」曾豪駒的適時提醒，讓打者上場打擊時有安全感，也能找到自己的打擊方向