2024最新民調藍營侯朱配墊底　趙少康：團結非綠才可能贏

回台南赴昔日服務處舊址　賴清德參觀鄭南榕展覽談守主權

▲賴清德出席鄭南榕基金會舉辦的「自由紋理：探索在地Nylon足跡」全國巡展台南場開幕式。（圖／總統府提供）
▲賴清德出席鄭南榕基金會舉辦的「自由紋理：探索在地Nylon足跡」全國巡展台南場開幕式。（圖／總統府提供）

記者黃宣尹／綜合報導

副總統賴清德10日下午回到台南，出席由鄭南榕基金會舉辦的「自由紋理：探索在地Nylon足跡」全國巡展台南場開幕式，巧合的是，展覽地址為其擔任立委的服務處舊址。賴清德呼籲國人把握機會前來參觀，並強調新時代的使命就是守護台灣主權、民主、和平與繁榮。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲賴清德出席鄭南榕基金會舉辦的「自由紋理：探索在地Nylon足跡」全國巡展台南場開幕式。（圖／總統府提供）
▲賴清德出席鄭南榕基金會舉辦的「自由紋理：探索在地Nylon足跡」全國巡展台南場開幕式。（圖／總統府提供）
▲賴清德出席鄭南榕基金會舉辦的「自由紋理：探索在地Nylon足跡」全國巡展台南場開幕式。（圖／總統府提供）
▲賴清德出席鄭南榕基金會舉辦的「自由紋理：探索在地Nylon足跡」全國巡展台南場開幕式。（圖／總統府提供）
賴清德今日回到台南，出席由鄭南榕基金會舉辦的「自由紋理：探索在地Nylon足跡」全國巡展台南場開幕式。他抵達後，先聽取鄭南榕基金會執行長劉璐娜及董事鄭竹梅展覽介紹，瞭解鄭南榕爭取台灣民主自由的歷史與精神。

賴清德致詞時表示，今天非常高興回到台南，特別是在他過去擔任立委時的服務處，參觀鄭南榕基金會舉辦的「自由紋理：探索在地Nylon足跡」展覽。透過導覽，讓他看到鄭南榕是百分之百言論自由的殉道者，反對戒嚴，爭取台灣民主、平反二二八，具備非凡勇氣。

賴清德也說，鄭南榕是殉道者，也是平凡人，有家人、朋友，必須為生活從事各種工作。但從鄭南榕決定辦自由時代週刊的過程，看到他非常具有邏輯性與理想性，甚至用心到立法院旁聽，做了種種紀錄。

賴清德指出，更重要的是，這項展覽回答了台灣社會很多人的問題，就是鄭南榕為什麼要為言論自由而殉道。他因為出於對家人的愛，不忍心看到下一代的孩子要面對同樣的問題，因此以自己的生命喚起台灣社會重視，共同解決，非常令人欽佩，也令人不捨。鄭南榕一步一步地想幫助台灣成為一個更好、更民主自由、更重視人權的國家，走出戒嚴、獨裁、專制體制。

賴清德說，史料整理非常不容易，希望國人都可以來參觀，特別是許多自由時代週刊的標題都還能適用於現在，而刊物裡提到的其他問題，也都還靜待台灣社會一起來解決。

賴清德表示，鄭南榕曾說過「擱來，就是你們的事」，他用殉道的方式喚起台灣社會覺醒，爾後前仆後繼的社會力量不斷投入，讓台灣達到現在民主自由、重視人權的成果，完成他的遺志。而新時代的使命就是守護台灣，守護台灣主權、民主、和平與繁榮，「我們大家一起來」；包括總統府資政葉菊蘭、立法委員林俊憲等亦出席是項活動。

▲賴清德出席鄭南榕基金會舉辦的「自由紋理：探索在地Nylon足跡」全國巡展台南場開幕式。（圖／總統府提供）
▲賴清德出席鄭南榕基金會舉辦的「自由紋理：探索在地Nylon足跡」全國巡展台南場開幕式。（圖／總統府提供）
▲賴清德出席鄭南榕基金會舉辦的「自由紋理：探索在地Nylon足跡」全國巡展台南場開幕式。（圖／總統府提供）
▲賴清德出席鄭南榕基金會舉辦的「自由紋理：探索在地Nylon足跡」全國巡展台南場開幕式。（圖／總統府提供）

內幕／打外交牌助攻賴清德　蔡英文赴美會麥卡錫2原因曝

與國民黨區隔？賴清德杜絕落跑　「不建議」議員轉戰立委

民進黨再拚國會過半　賴清德負責提名「這16個」艱困選區

賴清德重視婦女權益　民進黨工生理假發全薪、增產檢假

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀