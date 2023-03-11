回台南赴昔日服務處舊址　賴清德參觀鄭南榕展覽談守主權

我是廣告 請繼續往下閱讀
賴清德致詞時表示，今天非常高興回到台南，特別是在他過去擔任立委時的服務處，參觀鄭南榕基金會舉辦的「自由紋理：探索在地Nylon足跡」展覽。透過導覽，讓他看到鄭南榕是百分之百言論自由的殉道者，反對戒嚴，爭取台灣民主、平反二二八，具備非凡勇氣。
賴清德也說，鄭南榕是殉道者，也是平凡人，有家人、朋友，必須為生活從事各種工作。但從鄭南榕決定辦自由時代週刊的過程，看到他非常具有邏輯性與理想性，甚至用心到立法院旁聽，做了種種紀錄。
賴清德指出，更重要的是，這項展覽回答了台灣社會很多人的問題，就是鄭南榕為什麼要為言論自由而殉道。他因為出於對家人的愛，不忍心看到下一代的孩子要面對同樣的問題，因此以自己的生命喚起台灣社會重視，共同解決，非常令人欽佩，也令人不捨。鄭南榕一步一步地想幫助台灣成為一個更好、更民主自由、更重視人權的國家，走出戒嚴、獨裁、專制體制。
賴清德說，史料整理非常不容易，希望國人都可以來參觀，特別是許多自由時代週刊的標題都還能適用於現在，而刊物裡提到的其他問題，也都還靜待台灣社會一起來解決。
賴清德表示，鄭南榕曾說過「擱來，就是你們的事」，他用殉道的方式喚起台灣社會覺醒，爾後前仆後繼的社會力量不斷投入，讓台灣達到現在民主自由、重視人權的成果，完成他的遺志。而新時代的使命就是守護台灣，守護台灣主權、民主、和平與繁榮，「我們大家一起來」；包括總統府資政葉菊蘭、立法委員林俊憲等亦出席是項活動。