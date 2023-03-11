PLG／林書豪缺陣！呂政儒復活、鋼鐵人爆冷贏富邦

總教練鄭志龍表示，球員防守的決心及毅力是勝利關鍵，整場比賽保持競爭力在第四節超前，他感到驕傲，未來會在進攻端加強演練，應付未來多變的比賽。
首節，洋將悟空多次切入禁區，加上呂政儒連飆兩顆外線，同時達成P. LEAGUE+ 的500分，藍少甫也加入得分行列，首節鋼鐵人25：23領先。
第二節，王柏智強勢低位單打反手勾籃得手，王律翔快攻及三分放冷箭，鋼鐵人利用多次導傳找到最佳出手機會，然防守端上無法有效抑制富邦勇士得分，中場鋼鐵人43：53落後。
易籃後，鐵米先以三分球開火及精彩轉身至禁區得手，悟空連飆三分，張傑瑋攻守兩端展現企圖心，積極拼搶進攻籃板，切入破壞對手防線，追趕比分，鋼鐵人70：77落後進入決勝節。
決勝節，呂政儒與藍少甫接連在外線開砲，加上鋼鐵人攻勢串聯，打出一波19：4攻勢，隨後雙方都陷入犯規麻煩，很早就進入罰球戰，比數始終維持在5分內的差距，王律翔在關鍵時刻投進一顆中距離穩定軍心。
比賽倒數25秒，帖米站上罰球線順利罰進兩球，讓鋼鐵人維持3分領先，鋼鐵人靠著強悍的防守擋住富邦勇士最後一波三分球攻勢，終場以103：102逆轉勝，拿下二連勝。
此役共五人得分上雙，呂政儒本場達成P. LEAGUE+ 500分紀錄，全場投進四記三分球拿下16分，洋將鐵米拿下19分、18籃板、6助攻的全能數據，悟空17分、4籃板、5助攻，王律翔13分、藍少甫10分、5籃板。
呂政儒表示，很開心再次達成生涯里程碑，更高興是在全場球迷進場支持與加油下，能帶給球隊贏球。關鍵時刻進球穩定軍心的王律翔說，整體來說沒有很滿意自己表現，但球隊贏球很開心。
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