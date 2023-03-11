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美國矽谷銀行倒閉！引發市場恐慌情緒　美股全線下挫

▲美國矽谷銀行倒閉，引起美股震盪並下跌。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國矽谷銀行倒閉，引起美股震盪並下跌。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank）傳出經營危機，母公司矽谷銀行金融集團（SVB Financial Group）揭露鉅額虧損，並出售價值數百億美元的投資組合證券、普通股、可轉換優先股證券，引發市場恐慌，除了SVB股價一度暴跌60%，還引起美股震盪、銀行類股全線跳水。

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10日收盤，道瓊工業指數終場下跌345.22點，或1.07%，收31909.64點；標準普爾500指數下跌56.73點，或1.45%，收3861.59點；那斯達克指數下跌199.46點，或1.76%，收11138.89點；費城半導體指數下跌56.282點，或1.89%，收2923.929點。

綜合《消費者新聞與商業頻道》（CNBC）、美國《有線電視新聞網》（CNN）等美媒報導，矽谷銀行截至去年12月有大約2090億美元資產、1750億美元存款，但銀行日前聲稱在資產組合投資失利，希望集資20億美元，消息傳出後拖累母公司股價在9日、10日接連重挫，之後更被迫停牌。

報導指出，SVB 的客戶主要是創業基金類的公司，很多都是在風險高的領域營運；2021年，SVB的業務和股價的表現曾相當不錯，因為當時是在低利率的大環境下，提供技術、生命科學和醫療保健領域的初創企業貸款。

不過，隨著利率逐漸上升，SVB用來做貸款的資金成本也跟著上升，加上這些初創企業都是處在消耗現金的階段，還以超乎SVB預期的速度從銀行提款，穆迪投資顧問公司（Moody）首席經濟學家贊迪（Mark Zandi）表示，高利率對科技股的打擊尤其嚴重，削弱了科技股的價值、使其難以籌集資金，促使許多科技公司提取他們在SVB的存款來為其營運提供資金。客戶存款總額減少、新投資停滯、又無新資金流入，多重因素最終導致SVB被迫關閉，被認為是2008年全球金融海嘯以來，當地最大宗的銀行倒閉事件。

美國加州金融保護和創新局（California Department of Financial Protection and Innovation）10日宣布，由聯邦存款保險公司（Federal Deposit Insurance Corp.，FDIC）接管矽谷銀行的存款，受存款保障的用戶，可以在13日早上之前取回存款，而該銀行的支票亦會繼續結算。

儘管矽谷銀行事件讓華爾街出現恐慌情緒，但分析師表示，陷入困境的銀行規模還不算太大，不至於引發類似金融海嘯期間的骨牌效應，系統「一如既往」擁有充足的資本和流動性。

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