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「密克羅尼西亞」揭美中印太角力！北京駁斥威脅論

▲密克羅尼西亞聯邦總統帕努埃洛（圖左），指控中國威逼利誘、威脅其人身安全，建議密國轉與台灣建交一事，再次揭露美中於印太地區的角力，正日漸白熱化。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲密克羅尼西亞聯邦總統帕努埃洛（圖左），指控中國威逼利誘、威脅其人身安全，建議密國轉與台灣建交一事，再次揭露美中於印太地區的角力，正日漸白熱化。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

近日有外媒報導稱，太平洋島國密克羅尼西亞聯邦（Federated States of Micronesia），其即將卸任的總統帕努埃洛（David Panuelo）指控中國威迫利誘密國官員、損害密國權益，還威脅他的人身安全，建議密國轉而與台灣建交，並指出曾與我國外交部長吳釗燮討論建交事宜，帕努埃洛並開出5000萬美元（約新台幣15.4億）的價碼，另外每年還可從台獲得1500萬美元的援助。對此，中國外交部10日已駁斥曾威脅密克羅尼西亞的說法。

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中國外交部發言人毛寧，10日在記者會上面對提問時，重申台灣是中國領土不可分割的一部分，一個中國原則是公認的國際關係基本準則，也是中國同包括密克羅尼西亞聯邦在內世界各國建立外交關係的政治前提和基礎；帕努埃洛的指控，是對中方的污衊和抹黑，完全不符合事實，中方絕對不接受。

毛寧並強調，中方堅決反對建交國違反一個中國原則，與台灣當局進行任何形式的官方往來，中方也願在一個中國原則基礎上，秉持相互尊重、平等互利原則，推進同密方友好合作。

英國《衛報》指出，此消息出現，正值北京尋求加大印太地區影響力，而與美國、澳洲摩擦漸增之際，尤其是在北京導致索羅門群島（Solomon Islands）、吉里巴斯（Kiribati）接連與台斷交、並在去年與索羅門群島簽訂爭議性的安全協定之後。

作為回應，澳洲近日積極、高調出訪太平洋島國，美國總統拜登（Joe Biden）還邀請各國領導人參加9月舉行的美國太平洋峰會（US-Pacific summit），並重新開放已關閉數十年的駐索羅門群島大使館。此外，密克羅尼西亞聯邦與美國還是長期盟友，簽有正式的「自由聯合協定」（Compact of Free Association），由美國全權負責密克羅尼西亞的防禦。

紐西蘭梅西大學（Massey University）太平洋安全研究高級講師，鮑爾斯博士（Anna Powles）表示，中國官方將「極其嚴肅」的看待密克羅尼西亞從北京轉向台灣的威脅：「他們會非常關注這一點，他們非常努力鼓勵索羅門群島和吉里巴斯在2019年轉為在外交上承認北京，這種外交競爭一直是中國在該地區大量參與的推動力。」

鮑爾斯並指出，帕努埃洛剩下的任期只有2個月，看起來很短，但仍有可能推動包含與台建交在內的提議，北京對此會持續關注，看是否動用任何經濟壓力來阻止密克羅尼西亞的外交政策改變，這將非常令人擔憂。

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