「密克羅尼西亞」揭美中印太角力！北京駁斥威脅論

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毛寧並強調，中方堅決反對建交國違反一個中國原則，與台灣當局進行任何形式的官方往來，中方也願在一個中國原則基礎上，秉持相互尊重、平等互利原則，推進同密方友好合作。
英國《衛報》指出，此消息出現，正值北京尋求加大印太地區影響力，而與美國、澳洲摩擦漸增之際，尤其是在北京導致索羅門群島（Solomon Islands）、吉里巴斯（Kiribati）接連與台斷交、並在去年與索羅門群島簽訂爭議性的安全協定之後。
作為回應，澳洲近日積極、高調出訪太平洋島國，美國總統拜登（Joe Biden）還邀請各國領導人參加9月舉行的美國太平洋峰會（US-Pacific summit），並重新開放已關閉數十年的駐索羅門群島大使館。此外，密克羅尼西亞聯邦與美國還是長期盟友，簽有正式的「自由聯合協定」（Compact of Free Association），由美國全權負責密克羅尼西亞的防禦。
紐西蘭梅西大學（Massey University）太平洋安全研究高級講師，鮑爾斯博士（Anna Powles）表示，中國官方將「極其嚴肅」的看待密克羅尼西亞從北京轉向台灣的威脅：「他們會非常關注這一點，他們非常努力鼓勵索羅門群島和吉里巴斯在2019年轉為在外交上承認北京，這種外交競爭一直是中國在該地區大量參與的推動力。」
鮑爾斯並指出，帕努埃洛剩下的任期只有2個月，看起來很短，但仍有可能推動包含與台建交在內的提議，北京對此會持續關注，看是否動用任何經濟壓力來阻止密克羅尼西亞的外交政策改變，這將非常令人擔憂。