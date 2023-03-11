經典賽冥燈發威了！鳳梨「放棄愛國情操」被虧爆 糗發聲
2023年世界棒球經典賽（WBC）開打，中華隊第一戰敗給巴拿馬，昨（10日）對上義大利 ，網紅鳳梨（吳泓逸）鑒於首戰買運彩All In中華隊慘賠，決定「放棄愛國情操」押義大利，怎料，中華隊以11:7大勝，大批網友湧入留言感謝「鳳梨冥燈」、「經典賽反指標」發威，對此，本人做出回應。
記者楊穎軒／綜合報導
比賽開始前，鳳梨於臉書表示，在理性與感性間掙扎許久，愛國跟愛財間反覆徘徊，強調自己是愛國青年，想再相信中華隊一次，「但是我看完義大利全隊有9個大聯盟選手...又看完我們今晚的先發...然後回想起前天巴拿馬的教訓...我知道我這樣放棄愛國的情操是錯誤的...我願意為自己今晚的行為道歉...但我不得不這麼做...對不起...我的國家...」疑似All In對手。
沒想到，看著中華隊比數超前義大利，鳳梨忍不住哀嚎：「中華隊起派了...08看到快去了...」最終中華隊以11:7拿下WBC首勝，網友輪番留言：「感謝鼠叔～相忍為國」、「感謝鼠屬指引，冥燈發威」、「叔鼠明天可以早點說你買哪一隊嗎」、「如果從世足到現在都跟你押對立，我應該會家財萬貫變首富」！
對此，鳳梨隨後現身表示：「為了表達我內心深處的愧疚...我還是有投注100元支持中華隊...」讓網友笑破肚皮。