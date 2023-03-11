經典賽／中華隊逆轉義大利！網問：誰是關鍵 狂讚2人MVP
世界棒球經典賽中華隊10日晚間迎戰義大利，結果以11：7贏下比賽，雖然中間遇到亂流被義大利超前比分，不過最終逆轉成功奪下經典賽首勝，讓全台球迷為之瘋狂，PTT更是直接爆版炸裂，引起廣大討論。對此，就有網友討論「這場比賽的關鍵靈魂是誰？」貼文引起熱議。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在PTT貼文指出「大家都很有貢獻，但如果只能選一個人，扭轉戰局的一個人，大家會選誰呢？」無獨有偶，也有球迷貼文指出「這場比賽真的太過精彩，每個人都做好自己該做的事情，大家覺得心目中的MVP是誰？」
貼文一出，不少網友紛紛回應「問就是張育成」、「張育成那個2分砲是士氣回來的關鍵....沒有那個全壘打中華隊應該去了」、「人在現場，張育成還沒打出去之前，真的是洲際圖書館」、「呂彥青也不錯，還牽制義大利跑者成功」、「呂彥青頂住壓力拆彈，其實很有料」、「呂彥青表現不錯，但論最關鍵應該還是張育成」、「張育成追平轟+呂寶穩住局面」、「呂彥青+張育成無誤」、「真的MVP要給張育成跟呂彥青，太神了」。
綜合網友意見，多數人認為「投手呂彥青+張育成」是本場賽事的最大關鍵，當時中華隊落後時，六局上2出局一壘有人時，中華隊將陳禹勳換下場，呂彥青登板，結果一球未投牽制跑者，抓下第三個出局數，搭配六局下張育成的兩分砲，中華隊氣勢直接逆天衝高，隨後呂彥青頂住壓力，總計投2局無失分，合計用18球，鎖住義大利隊攻勢，最後中華隊氣勢旺到最後，以11：7奪下勝利。